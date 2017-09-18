في واقعة تعكس خيبة إعلام دول الحصار، احتفت قناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية بشكل مبالغ فيه عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني ونشراتها الإخبارية بخبر قطع ولاية جنوب غرب الصومال علاقتها مع قطر.

وقالت “سكاي نيوز” أن ولاية جنوب غرب الصومال “أعلنت عن قطع علاقتها بالنظام القطري في الدوحة، على خلفية دعمه للإرهاب.”

واضافت: “وأصدرت الولاية بيانا قالت فيه إنها ترفض الموقف المحايد الذي أعلنته الحكومة المركزية في مقديشو، في الأزمة الخليجية التي وقعت بسبب دعم الدوحة للإرهاب”.

وتابعت نقلا عن البيان:” نقف مع الإمارات والسعودية في سعيهما النبيل لمحاربة التطرف بكل أشكاله وموقفهما الحازم فيما يتعلق بهذه القضية”.

من جانبهم سخر المغردون من تركيز القناة واحتفاءها بمثل هذا الخبر على الرغم من الحكومة الشرعية في الصومال رفضت ابتزاز دول الحصار لدفعها على قطع علاقاتها مع الدوحة، مؤكدين بان هذه الولاية ليست إلا قرية.

الحمدلله مب ولاية جنوب شرق الصومال كنا نحاتي أملاكنا واستثماراتنا فيها — عبدالله الملا #قطر (@q6r) September 18, 2017

لااااااااااا

هذا اللي كنت انا خايف منه 🤧 — فهد الخليج (@arab4a) September 18, 2017

أراحت قطر من اتعابها وصعوبة توصيل المساعدات، يجب على قطر أن تقدم لها الشكر — ابو سلمان محمد (@abousalman96) September 18, 2017

كارثة بكل المقاييس

الان قطر من وين بتعيش ههههههههه — عبدربه وازع الشايف (@abdrabboh_79) September 18, 2017

موتو بغيضكم وزير خارجيتنا جالس بجانب امير قطر، فالعبوا غيرها اعلام هابط فشل في حصار قطر والآن يقولوا قرية قطعت علاقتها مع قطر على اساس دولة🤣 pic.twitter.com/6FMSSTAfFR — احمد العيناوي (@Caynawi123) September 18, 2017

ههههه بالله عليكم ماتستحون انتوا

ألا تخجلون من هذه الاخبار!!

3 دول ورابعهم كلبهم حاصروا قطر وقطر ماتأثرت

بالله الحين جايين بولاية صومالية 😂 — م. عبدالله الحرمي (@almastor_QTR) September 18, 2017