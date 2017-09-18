في واقعة تعكس خيبة إعلام ، احتفت قناة “ عربية” الإماراتية بشكل مبالغ فيه عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني ونشراتها الإخبارية بخبر قطع ولاية علاقتها مع .

 

وقالت “سكاي نيوز” أن ولاية جنوب غرب “أعلنت عن قطع علاقتها بالنظام القطري في الدوحة، على خلفية دعمه للإرهاب.”

 

واضافت: “وأصدرت الولاية بيانا قالت فيه إنها ترفض الموقف المحايد الذي أعلنته الحكومة المركزية في مقديشو، في الأزمة الخليجية التي وقعت بسبب دعم الدوحة للإرهاب”.

 

وتابعت نقلا عن البيان:” نقف مع الإمارات والسعودية في سعيهما النبيل لمحاربة التطرف بكل أشكاله وموقفهما الحازم فيما يتعلق بهذه القضية”.

 

من جانبهم سخر المغردون من تركيز القناة واحتفاءها بمثل هذا الخبر على الرغم من الحكومة الشرعية في الصومال رفضت ابتزاز دول الحصار لدفعها على قطع علاقاتها مع الدوحة، مؤكدين بان هذه الولاية ليست إلا قرية.

 

 