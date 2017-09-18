قال الإعلامي البارز والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، إن الأزمة الخليجية مع قطر خلفت عبرة لكل دول الخليج في كيفية الحفاظ على السيادة والقرار الوطني المستقل.. حسب وصفه.

وقال “ريان” في تغريدة دونها عبر نافذتها الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”الازمة الخليجية مع قطر وان خلفت جرحا وفجورا في الخصومة الا انها خلفت عبرة لكل دول #الخليج في كيفية الحفاظ على السيادة والقرار الوطني المستقل”

تحطمت محاولات دول الحصار شق صخرة شعب وفِي احب أميره بالله وفشلت في تأليب الرأي العربي والإقليمي والدولي وستفشل مؤتمراتهم لان الله حق #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) September 18, 2017

وتابع معلقا على فشل دول الحصار:”تحطمت محاولات دول الحصار شق صخرة شعب وفِي احب أميره بالله وفشلت في تأليب الرأي العربي والإقليمي والدولي وستفشل مؤتمراتهم لان الله حق #الخليج”

تحطمت محاولات دول الحصار شق صخرة شعب وفِي احب أميره بالله وفشلت في تأليب الرأي العربي والإقليمي والدولي وستفشل مؤتمراتهم لان الله حق #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) September 18, 2017

وأضاف الإعلامي الفلسطيني:”نجاح قطر في إدارة الازمة اعظم تجربة لباقي دول #الخليج في كيفية الحفاظ على السيادة والقرار الوطني المستقل امام محاولات زعزعة استقرار الوطن”

نجاح قطر في إدارة الازمة اعظم تجربة لباقي دول #الخليج في كيفية الحفاظ على السيادة والقرار الوطني المستقل امام محاولات زعزعة استقرار الوطن — جمال ريان (@jamalrayyan) September 18, 2017

“لان سياسة قطر قائمة على دعم قضايا الحق والعدل وعلى رأسها القضية الفلسطينية حاصروا قطر نيابة عن اسرائيل اليوم قطر وغدا باقي دول #الخليج”

لان سياسة قطر قائمة على دعم قضايا الحق والعدل وعلى رأسها القضية الفلسطينية حاصروا قطر نيابة عن اسرائيل اليوم قطر وغدا باقي دول #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) September 18, 2017

واختتم “ريان” تغريداته مشيدا بدور الأمير تميم في إدارة الأزمة ببراعة وعلى مستوى فاجأ الجميع:”يفاخر القطريون بقيادة تميم التي نقلت قطر الى قمة دول العالم في الصحة والتعليم والشفافية والدخل ما أوقع دول الحصار في حرج امام شعوبهم #الخليج”