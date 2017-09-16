أعلن المغرد الشهير “مجتهد”، أنه سينشر الليلة تفاصيل خطيرة ستفضح تحركات مصرية وإسرائيلية متعلقة بما يحدث في الداخل السعودي الآن. حسب وصفه

ودون “مجتهد” في تغريدة نشرها عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه: “الليلة بإذن الله: تفاصيل خطيرة عن دور مصري وإسرائيلي كبير فيما يجري في المملكة ، وتفسر بشكل منطقي معظم الأحداث الأخيرة.. ترقبوا”.

الليلة بإذن الله: تفاصيل خطيرة عن دور مصري وإسرائيلي كبير فيما يجري في المملكة ، وتفسر بشكل منطقي معظم الأحداث الأخيرة

ترقبوا — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

وتشهد السعودية الآن حالة من التخبط والجدل الواسع، بعد حملة الاعتقالات التي شنها النظام السعودي ضد معارضيه بداية الأسبوع الماضي، والتي طالت شخصيات دينية وسياسية بارزة جاء على رأسهم الدكتور سلمان العودة والشيخ عوض القرني.

وربما لاحظ مراقبون أنه كلما اقترب موعد تتويج ولي العهد الجديد، محمد بن سلمان، ملكا خلفا لأبيه زاد الارتباك وظهرت ملامح التصعيد وغلب التخبط، يريد أن يكون ملكا مهما كلف الثمن. صحيح أن هذا كان متوقعا منذ فترة، لكن الدفع كان سريعا مستعجلا بما لا يتحمله الوضع والعائلة والقصر.

الاندفاع الأهوج، وربما غير المسبوق، اجتاح كل السياسات تقريبا، الحربية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والخارجية، واستعدى كل الأطراف تقريبا وحتى داخل العائلة الحاكمة.

وفسر البعض هذا التخبط الهائل بالتعطش الأعمى للملك ورأى فيه آخرون بأنه مدفوع من الحاكم الفعلي للإمارات، محمد بن زايد، وتحدث مراقبون عن التغطية على التقرب المكشوف من الكيان الصهيوني وأشار متابعون إلى “عقدة” قطر المستحكمة، ولكن كل هذا وغيره في الأخير، يختصر أزمة عميقة في حكم آل سعود ما عاد ممكنا التستر عليها أو التخفيف من حدتها.