نشر المعارض السعودي المعروف والإعلامي الساخر الملقب بـ”قاهر آل سعود”، مقطعا مصورا لأحد عناصر الجيش السعودي (أشار إلى رتبته بأنه ضابط)، وهو يسخر من حكام ويعارضهم في كلمات تغنى بها.

 

وعلق “الدوسري” على المقطع الذي نشره عبر نافذته الشخصية ورصدته (وطن) بقوله” القوات المسلحة يعلنون عن موقفهم

 

وأطلق نشطاء سعوديون في الداخل والخارج دعوة لحراك كبير داخل السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

 

وتحت هاشتاج “#حراك_١٥_سبتمبر” بين النشطاء أن الهدف من وراء هذا الحراك هو تنبيه آل سعود وتحذيرهم قبل فوات الآوان.

 

وطالب النشطاء عبر حملتهم التي لاقت صدى واسعا عبر أوساط مواقع التواصل، آل سعود بالقضاء على البطالة والفقر ورفع القيود عن العمل السياسي، وكذلك رفع الظلم  والإفراج عن معتقلي الرأي.

 

 