نشر المعارض السعودي المعروف والإعلامي الساخر غانم الدوسري الملقب بـ”قاهر آل سعود”، مقطعا مصورا لأحد عناصر الجيش السعودي (أشار إلى رتبته بأنه ضابط)، وهو يسخر من حكام السعودية ويعارضهم في كلمات تغنى بها.

وعلق “الدوسري” على المقطع الذي نشره عبر نافذته الشخصية ورصدته (وطن) بقوله”ضباط القوات المسلحة يعلنون عن موقفهم #حراك_١٥_سبتمبر”

ضباط القوات المسلحة يعلنون عن موقفهم #حراك_١٥_سبتمبر pic.twitter.com/UJuT90My4O — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) September 10, 2017

وأطلق نشطاء سعوديون في الداخل والخارج دعوة لحراك كبير داخل السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وتحت هاشتاج “#حراك_١٥_سبتمبر” بين النشطاء أن الهدف من وراء هذا الحراك هو تنبيه آل سعود وتحذيرهم قبل فوات الآوان.

وطالب النشطاء عبر حملتهم التي لاقت صدى واسعا عبر أوساط مواقع التواصل، آل سعود بالقضاء على البطالة والفقر ورفع القيود عن العمل السياسي، وكذلك رفع الظلم والإفراج عن معتقلي الرأي.