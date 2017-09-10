تداول ناشطون بـ”تويتر”، مقطعا مصورا عدد النقاط الرئيسية والسيناريو الشيطاني الذي اتبعه ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان للوصول إلى ما هو عليه الآن، وكيف أنه تمكن من الاستيلاء على العرش بمخططات أعدها مسبقا وخطط لها بشكل جيد ومحكم.

ويروي التقرير أن سيطرة ابن سلمان على أبيه الملك مبكرا وبشكل كامل جعله المتحكم الفعلي بالأمر، وكذلك إنشاء مجلس الشؤون الأمنية والشؤون الاقتصادية، وتصفية وتضييق الخناق على الشركات الكبيرة مثل “بن لادن” وأوجيه المنافسة له لتتوسع شركاته ويتضخم اقتصاديا.

ثم بدأ ابن سلمان في إضعاف محمد بن نايف تدريجيا عبر إقالة واستبعاد رجالته، وكذلك أنفق المليارات على حملات إعلامية كبيرة لتلميعه وترويج فكرة أن الملوك الذين سبقوه لم يستطيعوا تحقيق ما يحققه.

شاهد التقرير كاملا: