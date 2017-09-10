زعم الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية، أحمد الجار الله المقرب من ، أن دولة الشيخ اتصل بولي العهد السعودي الأمير ، “دون علم الوسيط” الكويتي.

 

وقال “الجار الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مظهرا نفسه بالمطلع على أسرار ما دار خلف الكواليس:”إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سعى خلال 90 يوما إلى إعادة قطر للسرب الخليجي وتحمل المتاعب من رحلاته المكوكية. وأخيراً هاتف تميم ولي العهد السعودي دون علم الوسيط”.

 

يشار إلى ان اتصال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جاء بعد ساعات من لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مع دونالد ترامب، حيث تم الاتفاق على هذه الخطوة.

 

وتناسى “الجارالله” تصريح أمير الكويت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في يوم الخميس الماضي مع الرئيس الأمريكي الذي طالب فيه مساعدة الرئيس الأمريكي في حل الازمة، وهو ما يؤكد اطلاع الكويت على الاتصال قبل إجرائه.