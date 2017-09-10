زعم الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية، أحمد الجار الله المقرب من دول الحصار، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، “دون علم الوسيط” الكويتي.

وقال “الجار الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مظهرا نفسه بالمطلع على أسرار ما دار خلف الكواليس:”إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سعى خلال 90 يوما إلى إعادة قطر للسرب الخليجي وتحمل المتاعب من رحلاته المكوكية. وأخيراً هاتف تميم ولي العهد السعودي دون علم الوسيط”.

تسعين يوم أمير الكويت كان همه إعاده قطر إلي السرب الخليجي تجشم المتاعب من رحلاته المكوكيه وأخيرأ هاتف تميم ولي العهد السعودي دون علم الوسيط — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) September 9, 2017

يشار إلى ان اتصال امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جاء بعد ساعات من لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تم الاتفاق على هذه الخطوة.

وتناسى “الجارالله” تصريح أمير الكويت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في واشنطن يوم الخميس الماضي مع الرئيس الأمريكي الذي طالب فيه مساعدة الرئيس الأمريكي في حل الازمة، وهو ما يؤكد اطلاع الكويت على الاتصال قبل إجرائه.