نشر الممثل السعودي، ناصر القصبي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أظهرَ إلقاءهُ من قِبَلِ عددٍ من الأشخاص في حمام السباحة بملابسه، أثناء حضوره زفاف نجل أخيه.

وكتب القصبي “البارح زواج ولد أخوي في استراحة القصبي وعندهم عادة (عجيبة) يذبون (يرمون) المعرس بعد انتهاء العرس بثيابه بالمسبح، تآمروا علي وذبوني (رموني) أنا في المسبح”.