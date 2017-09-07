عبرت الإعلامية لُجين عمران ، في مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات، عن غضبها الشديد من فاتورة الكهرباء والماء المرتفعة الخاصة بمنزلها، والتي صدرت خلال سفرها في إجازة.

وأعربت “لجين” خلال المقطع المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر هاشتاج “#لجين_عمران”، عن استغرابها من عدم قطع المياه عن المنزل كل فترة وجودها في الخارج، حيث وصل العداد الى 36000 درهم ، بسبب التسريب الذي يحدث ، وبعيدا عن المياه أيضا فاتورة الكهرباء أتت كما قالت- 8 آلاف درهم- رغم عدم وجودي لماذا كل هذا.

ونشرت هيئة مياه وكهرباء دبي في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” توضيحا حول ما أثارته الإعلامية لجين عمران بشأن القيمة المرتفعة لفاتورة المياه والكهرباء الخاصة بمنزلها، حيث أكدت هيئة مياه وكهرباء دبي أن السبب يرجع إلى وجود تسريب في توصيلات المياه داخل نطاق منزلها، بينما تنحصر مسؤولية الهيئة عن التوصيلات إلى خارج حدود المنازل، في حين تبقى الصيانة الداخلية مسؤولية الملاك والسكان.

وأعربت الهيئة عن رفضها التام جملة وتفصيلا للأسلوب التهكمي الذي تناولت به الإعلامية المذكورة الموضوع بما في ذلك من ادعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة دون التحقق من أسباب هذه الزيادة، إذ يحق للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التصرف لما فيه من تشهير غير مبرر.

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