بثت قناة “شؤون عربية” بموقع المقاطع المصورة الشهير “يوتيوب”، تقريرا فضح كذب وإدعاءات العلمانيين العرب بشأن أن ارتداء الملابس المحتشمة في بلادنا هو السبب وراء الكبت الجنسي وجرائم الاغتصاب.

وكشف التقرير عن إحصائيات صادمة بالمجتمعات الغربية المنفتحة والتي يصفها هؤلاء العلمانيين بـ”المجتمعات المتحررة” حول حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي هناك، حيث أشار التقرير ضمن فقراته إلى وقوع اعتداء جنسي بهذه المجتمعات الغربية كل 98 ثانية.

كما كشف التقرير عن إحصائية صادمة تقول بأنه يتم الاعتداء جنسيا على 38 ذكر يوميا داخل صفوف الجيش الأمريكي.

وأثبت التقرير بإحصائياته الرسمية وأرقامه الموثقة بما لا يدع مجالا لشك، كذب وافتراء فريق العلمانية بمنطقة الخليج وإدعاءاتهم بأن الاحتشام والملابس المحتشمة هي السبب في الجرائم الجنسية.

شاهد التقرير كاملا..