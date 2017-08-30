في جريمةٍ بشعةٍ، قتلَ شابٌ هنديّ والدته طعناً، بعد رفضها منحه مبلغاً من المال لشراء الكحول، ثم أقدم على اخراجَ قلبها وتناوله مع التوابل والصلصلة!.

وقالت الشرطة إن “سونيل كوتشاكورني – Sunil Kuchakurni” البالغ من العمر “35 عاماً”، قتل والدته “يلافا – Yelava” البالغة من العمر “65 عاماً”، في منزلهم شمال الهند، بعدما أثارت غضبه حين رفضت اعطاءه المال لشراء الكحول.

وأفيد أن الجيران رصدوه يخرج من المنزل ويديه تقطر دماً بعد ساعة تقريبا من سماعهم صراخاً، وعلى إثره أبلغوا الشرطة.

وقد ألقي القبض على “سونيل” في نهاية المطاف.بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية