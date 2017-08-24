تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لوكيل وزارة المالية السعودي السابق، الدكتور عبد العزيز الدخيل، يهاجم فيه أسلوب توزيع الثروة في السعودية، مؤكدا بأن الطبقة الحاكمة أو ما وصفها بـ”رأس الهرم” تستحوذ على 90% من إيرادات النفط في المملكة.

واستنكر “الدخيل” قيام الحكومة السعودية باقتطاع بدلات الموظفين التي أقدمت عليها الحكومة السعودية مؤخرا، بدلا من ترشيد الانفاق.

واوضح بأن الثروة الوطنية “النفط” جاءت عام 1974 بعد أن ارتفعت أسعار النفط في أعقاب حرب عام 1973، مشيرا إلى الارتفاع الهائل للأسعار في التسعينيات، مؤكدا بأن هذه الثروة ذهبت للدولة التي بدأت في إنفاقها.

وشبه “الدخيل” الدولة بالهرم، مؤكدا بأن رأس الهرم (آل سعود) “يشفط 90% من هذه الثروة”، موضحا بان الثروة تقف عندهم فقط، موضحا بان ما يصل للشعب ليس إلا قطرة من بحر الثروة الهائلة التي تتمتع بها المملكة.