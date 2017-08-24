استنكر السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة الحالة التي تعيشها الأمة العربية، بالتزامن مع دخول شهر ذي الحجة، مشيرا لما يحدث في قطر واليمن وقطاع غزة.

وقال الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” دخلت عشر ذي الحجه ونحن في شقاق و نفاق و تشرذم و دعوات للعلمانيه و حرب على المجاهدين في اكناف بيت المقدس و ضياع للهيبه و فساد عظيم فما ابقيتم”.

دخلت عشر ذي الحجه ونحن في شقاق و نفاق و تشرذم و دعوات للعلمانيه و حرب على المجاهدين في اكناف بيت المقدس و ضياع للهيبه و فساد عظيم فما ابقيتم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 23, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” دخلت عشر ذي الحجه و غزة محاصرة من قبل مصر حيث لا معنى للحصار الاسرائيلي لو فتحت مصر حدودها و يعاني شعب غزة من حصار مصر كما يعاني من اليهود”.

دخلت عشر ذي الحجه و غزة محاصرة من قبل مصر حيث لا معنى للحصار الاسرائيلي لو فتحت مصر حدودها و يعاني شعب غزة من حصار مصر كما يعاني من اليهود — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 23, 2017

وتابع “الدويلة” قائلا: ” دخلت عشر ذي الحجه و الحرب في اليمن تسير في طريق سرمدي دون افق للحل السياسي و لا للحسم العسكري والقاتل والمقتول اشقاء و جيران”.

دخلت عشر ذي الحجه و الحرب في اليمن تسير في طريق سرمدي دون افق للحل السياسي و لا للحسم العسكري والقاتل والمقتول اشقاء و جيران — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 23, 2017

وأردف قائلا: ” دخلت عشر ذي الحجه و قطر تحاصر دول الحصار فلا هي رضخت لاهوائهم ولا هم اقتنعوا بانعدام جدوى اجراءآتهم و بقي الكذب سيد الموقف”.

دخلت عشر ذي الحجه و قطر تحاصر دول الحصار فلا هي رضخت لاهوائهم ولا هم اقتنعوا بانعدام جدوى اجراءآتهم و بقي الكذب سيد الموقف — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 23, 2017

واستطرد قائلا: ” دخلت عشر ذي الحجه و صارت ايران بالنسبة للسعوديه كحال القائل : ومن نكد الدنيا على المرء ان يجد عدو له ما من صداقته بد وعلى ايدك يالاعرجي”.

دخلت عشر ذي الحجه و صارت ايران بالنسبة للسعوديه كحال القائل :

ومن نكد الدنيا على المرء ان يجد

عدو له ما من صداقته بد

وعلى ايدك يالاعرجي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 23, 2017

واختتم “الدويلة” تغريداته قائلا: ” دخلت عشر ذي الحجه و لاول مرة تفرض اجراءآت غير معتادة على قطر بما يخالف النصوص الشرعية في الحج “ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب”.