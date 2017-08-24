استنكر السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، الحالة التي تعيشها الأمة ، بالتزامن مع دخول شهر ذي الحجة، مشيرا لما يحدث في واليمن وقطاع غزة.

 

وقال الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” دخلت عشر ذي الحجه ونحن في شقاق و نفاق و تشرذم و دعوات للعلمانيه و حرب على المجاهدين في اكناف بيت المقدس و ضياع للهيبه و فساد عظيم فما ابقيتم”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” دخلت عشر ذي الحجه و غزة محاصرة من قبل حيث لا معنى للحصار الاسرائيلي لو فتحت حدودها و يعاني شعب غزة من حصار كما يعاني من اليهود”.

وتابع “الدويلة” قائلا: ” دخلت عشر ذي الحجه و الحرب في اليمن تسير في طريق سرمدي دون افق للحل السياسي و لا للحسم العسكري والقاتل والمقتول اشقاء و جيران”.

وأردف قائلا: ” دخلت عشر ذي الحجه و قطر تحاصر فلا هي رضخت لاهوائهم ولا هم اقتنعوا بانعدام جدوى اجراءآتهم و بقي الكذب سيد الموقف”.

واستطرد قائلا: ” دخلت عشر ذي الحجه و صارت ايران بالنسبة للسعوديه كحال القائل : ومن نكد الدنيا على المرء ان يجد عدو له ما من صداقته بد وعلى ايدك يالاعرجي”.

واختتم “الدويلة” تغريداته قائلا: ” دخلت عشر ذي الحجه و لاول مرة تفرض اجراءآت غير معتادة على قطر بما يخالف النصوص الشرعية في الحج “ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب”.