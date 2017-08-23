شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، هجوماً عنيفاً على الباحث الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، خالد القاسمي، وذلك بعد وصفه الإعلاميين في “الجزيرة” بـ”العملاء والمرتزقة والمزورين”.على حدّ زعمه

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” موجهة حديثها لـ”القاسمي” متسائلة: “لماذا كل كلامكم انتم لجان دول الحصار (من الدكتور الى الأميّ) بهذا الرخص وخلفيته دائما أن المال يشتري كل شيء؟”.

وأضافت قائلة: “هناك ألف طريقة للنقد وللاختلاف بالرأي لكنكم للاسف تختارون أغباها وهذا افتقار للعلم وانحدار في المكانة الثقافية التي لا تشتريها ثروات الدنيا”.

واختتمت تدوينتها قائلة: ” للاسف يا “دكتور” انحدرتم كثيرا ولا زلتم … أهي دكتوراه في قلة الأدب ؟ #ماديون #تافهون لا علم ولا ثقافة ولا منطق ولا عمق”.

وكان “القاسمي” قد زعم أن قناة “الجزيرة” قد فقدت مصداقيتها ومشاهديها، واصفا إعلامييها بالمرتزقة والعملاء، متسائلا حول من يشتريهم.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر رصدتها “وطن”: “والآن وبعد أن فقد الإعلام القطري مصداقيته وفقدت الجزيرة مشاهديها هل هناك من يشتري العملاء والمرتزقة والمزورين .. اللهم لا شماته”.