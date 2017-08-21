ضبطت السلطات المغربية مجموعة من السياح الكويتيين، متلبسون بممارسة الرذيلة مع 3 فتيات مغربيات في إحدى الفلل المخصصة للدعارة في منطقة النخيل السياحية بالمغرب، والتي يستأجرها السياح لهذا الغرض.

وتشمل قائمة المتهمين الكويتيين، وكيل نيابة “قاضي” ومحامي، ومهندس بترول عازبا، وموظفا في مصلحة فحص السيارات، مطلقا بدون أبناء. وفق ما ذكرته صحيفة “أخبار اليوم” المغربية.

وألقي القبض على المتهمين في الـ 19 من يوليو/تموز الماضي، بعد مداهمة الفيلا وضبطهم وهم متلبسون مع الفتيات المغربيات.

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة، فيما أفرج عنهم بشكل مؤقت، مع متابعة قضيتهم التي اتهموا فيها بالفساد وممارسة الرذيلة.