“كتب- محمد زيدان”- أحيا الميجا ستار عمرو دياب حفله الأول بهذا الصيف مساء يوم الجمعة الماضية بجولف بورتو مارينا وسط حضور جماهيري الأكبر في تاريخ جولف بورتو مارينا وحفلات عمرو دياب ، حيث لم تتوقع الشركة المنظمة للحفل، والتي يرأسها أشرف هريدي أن يحضر كل هذا العدد ، فقابل الكثير من المشاكل التي لم يستطع ان يحلها، ومنها اقتحام ودخول الحفل من الجماهير التي لم تحصل علي تذاكر للدخول مما تسبب في إلغاء منطقة ال VIP مما أدى لحدوث التحرش وحالات الاغماء والاختناق بسبب الازدحام مما دفع المطرب عمرو دياب بانهاء الحفل بشكل سريع رأفة بجمهوره ، فصار الحفل علي النحو التالي ..

قدم عمرو دياب أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان معدي الناس وأختص بالشكر كل صناع الألبوم وقام بدعوة واحدا واحدا منهم للصعود الي المسرح ومنهم الشاعر احمد المالكي والشاعر اسامه مصطفي ولكن كانت الفقرة المميزة بصعود الملحن سامح كريم الذي تعاون معه عمرو من قبل في اغنية علي حبك عندي ١٠٠ اثبات والتي لاقت نجاحا كبيرا جدا والان يتعاون معه في أغنية أول كل واحد من كلمات المالكي وتوزيع اسامه الهندي وطالب الهضبة من سامح بغناء جزء صغير منها ليذهل الأخير جمهور الهضبة الذي قال في الكواليس ده صوته حلو اوي والمفروض يغني مش يلحن بس وقابلوه بتصفيق وترحيب خاص ، ثم أكمل عمرو دياب الحفل وتوقف عند اغنية برج الحوت ليقوم بشكر الملحن عمرو مصطفي الذي عاد ليتعاون معه مره اخري وقام ايضا بشكر ايمن بهجت قمر لعودتهم للعمل معا ، وفي الجانب الطريف من الحفل قد داعب الهضبة جمهوره بان يقفزوا بشكل رياضي معهم وقال لهم انتوا عجزتوا ولا ايه ، ثم اكمل الهضبة الحفل بالميدلي المشهور واعاد اغنية برج الحوت بناءا علي طلب الجمهور وقام بالغناء ايضا لبعض الابراج الاخري ومنه برجه الميزان فقال عنه حبه في القلب بان .

أنهي عمرو دياب الحفل في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بعد استياء من التنظيم السيء التي قام به أشرف هريدي وشركته، متمنيا ان لا تحدث تلك الاخطاء في تعاونهم المقبل في حفل الهضبة في قرية مراسي يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٥ اغسطس الجاري .