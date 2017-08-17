تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو يظهر تهجم قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش على أحد الموظفين العاملين بمطار الملكة علياء الدولي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد وجه الموظف الأردني تحذيرا للهباش بعد ان رفع صوته عليه قائلا: بدك تعلي صوتك بعلي صوتي”، ليرد الهباش عليه قائلا: “اسمع.. انتبه لشغلك وخلص ووطّي صوتك” ليرد الموظف عليه بالمثل وقال له: “إنت وطّي صوتك مش انا واحكي مثل العالم والناس”.

يشار إلى أن تصريحات ومواقف الهبّاش مثيرة للجدل داخل الساحة الفلسطينية بعد تأييده مرارا للخطوات التي اتخذها عباس ضد قطاع غزة عبر قطع إمدادات الوقود وقطع رواتب موظفي السلطة.

ودعا الهباش إلى إجراءات عقابية ضد غزة بأكملها بدعوى أن حركة حماس تحكمها، مبررا ذلك بأن “النبي أحرق مسجدا لأن المنافقين بنوه”.