أعلن المكتب الإعلامي لزعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، أن الأخير سيتوجه اليوم الأحد إلى دولة الإمارات بدعوة رسمية من أبو ظبي.

وقال المكتب الإعلامي للصدر، في بيان له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “وطن”، إن السيد مقتدى الصدر “يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، تلبية لدعوة رسمية منها وإرسال طائرة خاصة من قبلهم لنقل سماحته ذهاباً وإياباً”.

ولم يُشر البيان إلى مدة الزيارة أو الموضوعات التي سيناقشها الصدر مع المسؤولين الإماراتيين.

وكان زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، قد قام بزيارة إلى السعودية، الشهر الماضي، حيث التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في لقاء هو الأول من نوعه بينهما.

وقبل يومين وصف الصدر، في مقابلة صحفية معه نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، الرياض بأنها بمثابة “الأب”، قائلاً إن السعودية أثبتت قوتها وهي تعمل على إحلال السلام بالمنطقة.

وأشار الصدر، يوم الجمعة الماضي، إلى تطابق في الرؤى خلال لقائه في جدة الشهر الماضي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أنهما ناقشا ملفات عدة بالمنطقة بينها اليمن، والبحرين، وسوريا، والقدس، والعلاقات الإيرانية السعودية، وعلاقات بغداد بالرياض.