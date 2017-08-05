تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نشرها مُغنٍّ تركي شهير لطفل سوري مشرد بشوارع إسطنبول قال إنه لاجئ بتركيا وهو ينام بين أحضان كلب في مشهد مؤثر جدا.

ونشر المغني “خلوق ليفنت”، سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي رصدتها (وطن)، معلقا على الصورة بقوله: “إن جماعته اتصلت بالصبي الذي جاء من سوريا التي تمزقها الحرب؛ حيث تخلى عنه عمه في تركيا، وليس لديه أحد يلجأ إليه”.

1)Çocuğa İstanbul AHBAP ekibi bugün ulaştı. Suriye’den gelmiş amcası terk etmiş kimsesi yok. Elimizden ne geliyorsa yaptık ama yeterli değil pic.twitter.com/uIhfoRbtRw — Haluk Levent (@haluk_levent) August 2, 2017

وأضاف: “لقد فعلنا كل ما بوسعنا، لكن ذلك لا يكفي؛ فهناك المئات من أمثال هذا الصبي يعيشون في الحدائق”.

ودعا “ليفنت” المسؤولين إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون المصير ذاته، قائلا “على الحكومة أن تتحرك قبل الشتاء، وإلا فإن الكثير من الأطفال سيفقدون حياتهم”.

ووفقا لبيانات المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين بالعالم، ويصل عددهم إلى أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى 300 ألف لاجئ من جنسيات أخرى.