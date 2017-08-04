قال الأكاديمي والمعارض الإماراتي البارز الدكتور سالم المنهالي، إن دول الحصار بدون قصد وعلى عكس ما خططت له، قد أسدت إلى قطر خدمة كبيرة وأكسبتها تعاطفا عربياً ودولياً وقوة عالمية لم تكن لتكسبها لولا الحرب التي بدأتها تلك الدول ضدها.

ودون “المنهالي” عبر هاشتاج “#ستين_يوم_علي_حصار_قطر” في تغريدة له عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن): “#ستين_يوم_علي_حصار_قطر خسرت #الدوحة منتجات #المراعي! وكسبت تعاطفاً عربياً ودولياً وقوة حق لم تكن لتكسبها لولا الحرب التي بدأتها #دول_الحصار”.

#ستين_يوم_علي_حصار_قطر خسرت #الدوحة منتجات #المراعي! وكسبت تعاطفاً عربياً ودولياً وقوة حق لم تكن لتكسبها لولا الحرب التي بدأتها #دول_الحصار — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

وتابع: “الخاسر الأبرز من #ستين_يوم_علي_حصار_قطر هم #دول_الحصار وتجارهم ورجال أعمالهم الذين فقدوا سوقاً استهلاكية وفقدوا مكانهم في سوق صاعد” كما ورد نصا بتغريدته.

الخاسر الأبرز من #ستين_يوم_علي_حصار_قطر هم #دول_الحصار وتجارهم ورجال أعمالهم الذين فقدوا سوقاً استهلاكية وفقدوا مكانهم في سوق صاعد — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

وعلى نفس الهاشتاج غرد حساب “كـويـتي حُـر”:”٦٠ يوم وشعبها يعلم الناس فن الاخلاق ، ٦٠ يوم واميرها ملتزم بالادب وسعة الصدر العظيمة ، ٦٠ يوم وقطر من مجد إلى مجد”.

٦٠ يوم وشعبها يعلم الناس فن الاخلاق ،

٦٠ يوم واميرها ملتزم بالادب وسعة الصدر العظيمة ، ٦٠ يوم وقطر من مجد إلى مجد

#ستين_يوم_على_حصار_قطر — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) ٣ أغسطس، ٢٠١٧

كما دون الإعلامي المصري أسامة جاويش:”#ستين_يوم_علي_حصار_قطر ولا زالت قطر صامدة ضد الحصار ، 60 يوم من إعلاء سيادة الدولة والتعامل بأخلاق قطرية غابت عن سياسة واعلام دول الحصار”.

#ستين_يوم_علي_حصار_قطر ولا زالت قطر صامدة ضد الحصار ، 60 يوم من إعلاء سيادة الدولة والتعامل بأخلاق قطرية غابت عن سياسة واعلام دول الحصار — أسامة جاويش (@osgaweesh) ٣ أغسطس، ٢٠١٧

وقال الإعلامي “عبدالله محمد الصالح” :”#ستين_يوم_علي_حصار_قطر وهم يسجنون المتعاطفين.! ويخذلون المرضى والطلاب والموظفين والأسر المشتركة! وقطر في عز وخير..لم ولن تتأثر بحصارهم!”.

#ستين_يوم_علي_حصار_قطر وهم يسجنون المتعاطفين.! ويخذلون المرضى والطلاب والموظفين والأسر المشتركة! وقطر في عز وخير..لم ولن تتأثر بحصارهم! — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) ٣ أغسطس، ٢٠١٧

بينما سخر حساب “بوغانم” من دول الحصار بقوله:”#ستين_يوم_علي_حصار_قطر وبعض ابناء الشعب السعودي يدخل علي في الخاص ويطالب بوظيفه في قطرودولتهم ليست محاصره ولايجدون وظيفه فيها”.