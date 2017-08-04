قال الأكاديمي والمعارض الإماراتي البارز الدكتور ، إن دول بدون قصد وعلى عكس ما خططت له، قد أسدت إلى خدمة كبيرة وأكسبتها تعاطفا عربياً ودولياً وقوة عالمية لم تكن لتكسبها لولا الحرب التي بدأتها تلك الدول ضدها.

 

ودون “المنهالي” عبر هاشتاج “” في تغريدة له عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن): “ خسرت #الدوحة منتجات #المراعي! وكسبت تعاطفاً عربياً ودولياً وقوة حق لم تكن لتكسبها لولا الحرب التي بدأتها #دول_الحصار”.

وتابع: “الخاسر الأبرز من #ستين_يوم_علي_حصار_قطر هم #دول_الحصار وتجارهم ورجال أعمالهم الذين فقدوا سوقاً استهلاكية وفقدوا مكانهم في سوق صاعد” كما ورد نصا بتغريدته.

وعلى نفس الهاشتاج غرد حساب “كـويـتي حُـر”:”٦٠ يوم وشعبها يعلم الناس الاخلاق ، ٦٠ يوم واميرها ملتزم بالادب وسعة الصدر العظيمة ، ٦٠ يوم وقطر من مجد إلى مجد”.

كما دون الإعلامي المصري أسامة جاويش:”#ستين_يوم_علي_حصار_قطر ولا زالت قطر صامدة ضد الحصار ، 60 يوم من إعلاء سيادة الدولة والتعامل بأخلاق قطرية غابت عن سياسة واعلام ”.

وقال الإعلامي “عبدالله محمد الصالح” :”#ستين_يوم_علي_حصار_قطر وهم يسجنون المتعاطفين.! ويخذلون المرضى والطلاب والموظفين والأسر المشتركة! وقطر في عز وخير..لم ولن تتأثر بحصارهم!”.

بينما سخر حساب “بوغانم” من دول الحصار بقوله:”#ستين_يوم_علي_حصار_قطر وبعض ابناء الشعب السعودي يدخل علي في الخاص ويطالب بوظيفه في قطرودولتهم ليست محاصره ولايجدون وظيفه فيها”.

 