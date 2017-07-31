“غانم الدوسري” بمجرد كتابة هذا الإسم على محرك البحث الشهير “جوجل”، تظهر عدد من الأخبار والنتائج التي تتصدر عملية البحث يرشحها المحرك نظرا لانتشارها الكبير وتداولها على نطاق واسع، كل هذه الأخبار تجدها مقترنة دائما بفضائح مدوية لـ آل سعود وسياساتهم “الكارثية” مدعمة بمعلومات حساسة جدا ووثائق وإثبتات مسربة من داخل الديوان الملكي، ولا يمضي الكثير حتى تثبت بالفعل صحة هذه المعلومات، حتى أصبح الرجل الذي لقبه متابعيه بـ (قاهر آل سعود) كابوسا كبيرا لم يجد له “بن سلمان” بكل نفوذه وحاشيته وجبروته وعلاقاته في الداخل والخارج حلا إلى الآن.

من هو “غانم الدوسري”.. الرجل الذي قضّ مضاجع آل سعود؟

“غانم حمود المصارير الدوسري” المعروف بـ”غانم الدوسري”، من أبرز المعارضين السعوديين الناشطين على “تويتر”، يتابع حسابه قرابة 370 ألف متابع ويقيم في العاصمة البريطانية “لندن” منذ عام 2003. ويُعرّف نفسه بأنه مدافع عن حقوق الإنسان، ويعتمد على كشف خبايا آل سعود وفسادهم حيث يحصل على معلومات غاية في الحساسية عن أفراد العائلة المالكة.

كيف استغل “الدوسري” الفضاء الإعلامي الواسع لإيصال أفكاره متحديا الإعلام السعودي “المسير” والذي يسبح بحمد “آل سعود” ليل نهار؟

ويقدم “الدوسري” نفسه من خلال عدة منصات عبر الفضاء الإعلامي الواسع، منها صفحته الرسمية على “تويتر”، وأيضا قناة خاصة على موقع “يوتيوب” ينتقد فيها العائلة الحاكمة ويفضح مخططاتهم بأسلوب ساخر لجذب المشاهدين وتقديم معلوماته بشكل لا يمل منه المتابع، حيث اشتهرت له عدة ألقاب أطلقها على أفراد الأسرة الحاكمة وصارت متداولة بين النشطاء منها لقب “سلمانكو” الذي أطلقه على الملك سلمان، و”الدب الداشر” الاسم الذي لقب به محمد بن سلمان وانتشر بين النشطاء كالنار في الهشيم – بالعامية السعودية يعنى الصايع-.

وقناة الدوسري المعروفة بـ”غانم تيوب” تحقق مشاهدة عالية مع كل حلقة ساخرة يقوم بنشرها، لما تحمله من اختراق للمجتمع السعودي وكسر الهيبة الملكية، ويبرع بطريقة جيدة في إيصال ما يريد، بما يقدمه من معلومات مهمة داخل قالب كوميدي.

وتحقق القناة مشاهدات بالملايين لمقاطع الفيديو التي يبثها بانتظام، وتتناولها عدّة محطات فضائية.

أبرز الفضائح والجرائم التي كشفها “الدوسري” لنظام آل سعود وثبتت صحتها

ـ فضيحة يخت “بن سلمان” ونهب خزائن المملكة مع بداية حرب اليمن

من أبرز الحلقات التي قام بعرضها “الدوسري”، حلقة تم تخصيصها لانتقاد شراء محمد بن سلمان حين كان بمنصب ولي ولي العهد “يخت” فاخر تخطت قيمته 2 مليار ريـال، وأخرى حول اختفاء تريليون ريـال من خزانة الدولة نتيجة معارك اليمن.

ـ كشف انقلاب “بن سلمان” ووضع “بن نايف” تحت الإقامة الجبرية:

كتب “الدوسري” في سلسلة تدوينات على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بتاريخ 21/6/2017 تابعتها “وطن” “تواصل معي مصدر رفيع في المباحث العامة وقال لي إن “بن نايف” خدعوه نفس ماخدعوا القطريين حيث دعاه الملك وقال له عندنا تسجيلات عليك إنك خاين”.

تواصل معي مصدر رفيع في المباحث العامة وقال لي ان ابن نايف خدعوه نفس ماخدعوا القطريين

حيث دعاه الملك وقال له عندنا تسجيلات عليك انك خاين — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 21, 2017

وأضاف: “وقال الملك لبن نايف بنعفيك بدون شوشرة رد ابن نايف وقال اللي تشوف طال عمرك قال له الملك رح بايع محمد في ذيك الغرفة”. وتابع الدوسري “ولما بايعه واخذوا الفيديو شالوا ابن نايف وحطوه تحت الاقامة الجبرية ولا يدري احد وينه فيه.”

تواصل معي مصدر رفيع في المباحث العامة وقال لي ان ابن نايف خدعوه نفس ماخدعوا القطريين

حيث دعاه الملك وقال له عندنا تسجيلات عليك انك خاين — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 21, 2017

يقول المصدر ان المباحث عندهم خطه لمثل هذه الحالة ويستغرب ليه ماتفعلت!#محمد_بن_نايف — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 21, 2017

ـ تأكيدا لما كشفه “غانم الدوسري”.. المخابرات السعودية تزور وثائق لبث البلبلة داخل قطر

كان “الدوسري” قد كشف عبر مجموعة من التغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” بتاريخ 4/6/2017 مجموعة من الحقائق التي حصل عليها من مصدر استخباري سعودي، بأن ولي ولي العهد محمد بن سلمان، قد أمر بخلق معارضة قطرية مؤكدا على دعمها بكل الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أن الاستخبارات السعودية تعمل الآن عبر كل الوسائل لاستقطاب أيا كان من أسرة “آل ثاني” القطرية الحاكمة أو أيا من أفراد العائلات المرموقة، لخلق معارضة مزعومة.

زودني مصدر موثوق ورفيع المستوى في الاستخبارات السعودية بما يلي:

الموضوع.

"خلق معارضة قطرية" — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 4, 2017

وأضاف”كما أكد المصدر أن الاستخبارات السعودية تقوم بإنشاء حسابات على مواقع التواصل تزعم من خلالها أنها ضد قطر وتقوم بتسريب وثائق مزورة”.

كما اكد المصدر ان الاستخبارات السعودية تقوم بإنشاء حسابات على مواقع التواصل تزعم من خلالها أنها ضد قطر وتقوم بتسريب وثائق مزورة — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 4, 2017

الأمر الذي ثبتت صحته فعلا حينما تناقل ناشطون بعدها، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وثيقة مزوّرة تزعم استعداد أمير قطر تميم بن حمد، للهروب إلى إيران، عقب إعلان عدد من الدول قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وتضمنت الوثيقة المزعومة رسالة موجهة إلى الديوان الأميري القطرى حول تجهيز الطائرة الأميرية فى حالة الطوارئ استعدادا لمغارة تميم للبلاد وشراء وحدة سكنية فى طهران.

السطو على مناجم محافظة تيماء.. جشع “الدب الداش” لا ينتهي:

كشف “الدوسري” بتاريخ 3/2/2017 على قناته الخاصة بـ “يوتيوب” فضيحة جديدة تتعلّق بمحمد بن سلمان حين كان بمنصب وليّ وليّ العهد، وكيف يسيطر على كلّ مرفق يعود بالفائدة المادية الكبيرة عليه شخصيًا.

وقال إن محمد بن سلمان بعد سطوه على الشركات ورواتب المواطنين وإرغامهم على دفع الضرائب اتضح بأنه لا يملك رؤية فهو مجرد لصّ”. وكشف أن لديه شركة اسمها “طويق” للصناعات الزجاجية، وأنه أجبر وزارة النفط والثروة المعدنية على إعطاء رخصة مدتها 30 سنة على مناجم للسيليكا في محافظة تيماء.

ويوضح “الدوسري” في المقطع المصور أن إحدى المساحات التي سطا عليها محمد بن سلمان تبلغ ٤٧ مليون متر مربع، ومساحة أخرى تبلغ ١٦ مليون متر مربع. ونشر صورة للرخصة الصادرة عن وزارة النفط والثروة المعدنية ومدتها ٣٠ سنة، ووثيقتين تثبتان سطوه على مساحات شاسعة بتيماء.

ـ “الدوسري” قاهر “دليم”.. ينتصر على كتائب إلكترونية كاملة (إماراتية ـ سعودية) بمفرده

استطاع غانم الدوسري بمفرده وبأسلوبه المتميز، قهر الكتائب الإلكترونية والتي تنفق الإمارات والسعودية عليها الملايين، ويتزعمها سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي والذي لقبه “الدوسري” بـ”دليم” الإسم الذي التص به إلى الآن حتى نسى البعض اسمه الحقيقي ولا يعرفونه إلا بـ “دليم”.

واستطاع “الدوسري” فرض نفسه على الساحة، مما دفع “القحطاني” للرد عبر تغريدة له بتاريخ 6/7/2017 رصدتها “وطن” قال فيها إن “من اللافت أن كافة المصطلحات التي تستخدم للإساءة للقيادة في السعودية من قبل المنشقين السعوديين تم استخدامها من الحسابات التي تم دراستها.”

وعلى الفور، علّق “الدوسري” المشهور باستحداثه قاموسا خاصّا في فيديوهاته الفاضحة للنظام السعودي الحاكم، على غرار “الدب الداشر” و”سلمانكو” و”الشعب المسعود”، علّق قائلا “الدب الداشر لا تنساه تراه أصبح ماركة عالمية”.

من اللافت أن كافة المصطلحات التي تستخدم للإساءة للقيادة في السعودية من قبل المنشقين السعوديين تم استخدامها من الحسابات التي تم دراستها. — سعود القحطاني (@saudq1978) July 6, 2017

رد عليه يا زلمة 😂😃 pic.twitter.com/ux8PSYxfN9 — شؤون عربية (@ArabAffairsTV) July 6, 2017

“الدوسري” ظاهرة آخذة بالاتساع ستتسبب في إحداث تغييرات جذرية بالداخل السعودي قريبا

الانتشار الواسع لفيديوهات غانم الدوسري أصبح ينغص على آل سعود حياتهم، لذا كانت شكاوى آل سعود لدى مسؤولي “يوتيوب” و”فيسبوك” و”تويتر” لا تهدأ، وقد أُغلقت العديد من المحطات التابعة لـ”الدوسري” بطلبات مباشرة وأكاذيب مدبّرة من هيئة الإعلام السعودي، ومن المحطات السعودية مثل “ام بي سي” و”العربية” وغيرها، والتي شاركت ولا تزال في الحملة ضد غانم من أجل حذف قنواته وإخماد صوته.

رغم كل ذلك لم تجدي كل هذه الأساليب نفعا، كما لم تفيد في شيء حملات “السبام Spam” و”الإبلاغ”، بحجة أن غانم يحرّض على الكراهية، وغير ذلك من المزاعم.

وفي كل معركة، كان “الدوسري” يظهر منتصراً، مع المزيد من الانتشار والدعم لتغريداته ومقاطعه المصورة، حتى أصبح ظاهرة مقلقة للعائلة المالكة، وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث بدأت تصله معلومات من داخل القصور، وخفايا الزوايا الملكية.

لهذا كله، نجح خطاب غانم الدوسري وأصبح ظاهرة آخذة بالاتساع، ستتسبب في إحداث تغييرات كبيرة بالداخل السعودي قريبا، بسبب انتشار الوعي بين جيل الشباب السعودي الصاعد، وظهور الحقائق جلية واضحة أمامه، وسهولة الوصول إليها عبر منصات وسائل التواصل المختلفة دون عناء أو خوف.