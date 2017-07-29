نشرت صفحة “قف معنا بالعربية” التابعة للإعلام الإسرائيلي بموقع التواصل “فيس بوك”، فيديو “وقع على هواها”، لفتاة عراقية تهاجم الفلسطينيين وتوالي إسرائيل وتغازلهم بعبارات دفاعية عن المحتل الاسرائيلي، مما عرضها لهجوم عنيف من قبل عدد كبير من النشطاء الذين صبوا التعليقات النارية على رأسها كـ”الزيت المغلي”.

وتقول الفتاة العراقية التي صنفها النشطاء على أنها شيعية، في الفيديو المنشور: “إن الفلسطينيين باعوا أرضهم وبيوتهم لليهود بمزاجهم، وإسرائيل ما احتلت فلسطين، والإرهابيون الفلسطينيون يأتون للعراق لتفجير أنفسهم وتنفيذ عمليات إرهابية”.. حسب زعمها.

واستطردت الفتاة التي استفزت مشاعر الكثير من النشطاء في الدفاع عن الاحتلال الاسرائيلي، وكأنها فتاة إسرائيلية أصيلة (ترعرعت بشوارع تل أبيب)، حسب ما رصدت “وطن” لدرجة وصلت إلى استشهاد الإعلام الاسرائيلي بكلامها ونشره عبر الصفحة الاسرائيلية الشهيرة بموقع التواصل “قف معنا بالعربية StandWithUs Arabic” تحت عنوان “رسالة جريئة من فتاة عراقية توضح فيها بإيجاز سبب تضامن قطاع عريض من العراقيين مع #إسرائيل خالص التحيات لها ولكل المتضامنين ضد الإرهاب بكل أشكاله”.

وهاجم العديد من النشطاء الفتاة العراقية التي وصفوها بالخائنة العملية، وانهالت عليها التعليقات اللاذعة.

وقال “Eslam Spiky”: “ياجماعه كل دى حسابات لاولاد الصهاينة علشان نشتم فى بعض ونتشغل ببعض ونسيب قضيتنا الاساسية واحنا كلنا عارفين مين هو ال استلم زمام الامور فى العراق الحبيبية بعد الغزو الامريكى الاروبي عليها فايكتبو تقارير ذى ما بدك الله يرحم صدام حسين كان قاطع ليهم اى لسان”

وعلق “Mohamed Mahdy El Rokh”: “بستغرب ناس لسانها من لغتنا وجوههم من ملامحنا لكنهم اقل ما نصفهم بة انهم كلاب ولاد كلب مع كامل اسفى للكلاب رمز الوفاء بمقارنتهم برموز للخسة لكن وقتكم اكييد جاااى”

بينما ذكر “Öšâmà Hâšäñ”:”يلعن هيك اشكال بتدافعوا عن اسرائيل وبتنسوا اهلكم وشعبكم في فلسطين تفي على اشكالكم روحو شوفوا ارهابكم بالموصل وابأهل موصل وبأهل السنة مبلشين فيهم ذبح ولك اصلا انتم يهود عار تسكونوا بالعارق العراق طول حياتها بلد العراقة والاصالة بس صاير فيها اكم وسخة لازم ينبادو منها عار عليكم”

ودون “Samir Alsheikh”:”اللة يا يوخذك يا شيعية انتم من خنتم صدام حسين واعدمتوة في يوم عيد الاضحى الخيانة رضعتوها رضاعة نحن لم نبيع ارضنا وندافع عنها كل يوم اما انتم بعتم العراق لامريكيا وايران اللة يفضح عرضك وانتي عاملة الفيديو عشان تنشهري لكن مستحيل لانة وحدة بشعة مثلك ما رح تنشهر”