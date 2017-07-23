أكدت مصادر مطلعة بأن الملك سلمان بن عبد العزيز سيتنازل عن العرش لصالح نجله ولي العهد محمد بن سلمان في وقت زمني لن يتعدى الخمسة أشهر، مشيرة إلى أن رحلة الملك الخاصة للمغرب والتي ستستغرق شهرين ستكون بمثابة امتحان فعلي لولي العهد الذي سيدير المملكة نيابة عن والده بمساعدة مستشاريه الذين تم تعيينهم مؤخرا.

وأكدت المصادر على أن العد العكسي للتنازل سيبدأ من تشرين أول/ أكتوبر، غير مستبعدين أن يقوم الملك بالتنازل قبل هذه المدة مبررا القرار بالمصلحة العليا للسعودية.

ووفق المصادر التي تحدثت لصحيفة ”رأي اليوم”، فإن الملك سلمان قد هيأ الرأي العام السعودي لفرضية التنازل التي سوف لن تكون مفاجئة بل أصبح السعوديون يتقبلونها كإجراء قد يقع في أي وقت.

وكما أوضحت المصادر أن الملك سلمان بن عبد العزيز، هيأ أيضا الدول الكبرى وبالخصوص الولايات المتحدة وبريطانيا لهذه الخطوة، مشيرة إلى أنه لا يمكن للرياض الإقدام على خطوة من هذا الحجم بدون استشارة دقيقة للبيت الأبيض لأن الولايات المتحدة تبقى في آخر المطاف هي الضامن لأمن السعودية في مواجهة إيران.

وأشارت المصادر إلى أن الأمراء النافذون لم يحسموا حتى الآن من سيكون ولي العهد في عهد الملك محمد بن سلمان مستقبلا، مشيرة إلى أن الأمراء لم يستقروا على رأي، ويطالبون بانفتاح أكبر على أمراء الجيل الثالث، أحفاد المؤسس، لكن الهندسة العائلية لم تقدم جوابا شافيا حتى الآن.

وأكدت المصادر السعودية أن الشغل الشاغل حاليا للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد هو اختيار وليا لولي العهد في اسرع وقت ممكن، يصبح وليا للعهد في حال تنحي والده عن السلطة، موضحين بأنه يجري حاليا مشاورات مكثفة مع بعض المقربين منه من الاسرة الحاكمة، وقالت هذه المصادر نقلا عن مقربين منه انه لا يريد توسيع دائرة الغضب الحالية التي نجمت عن اطاحته بابن عمه محمد بن نايف من ولاية العهد بطريقة “صادمة”.

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