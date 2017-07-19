لقي أبٌ كويتيّ وابنه مصرعهما، عطشاً في الصحراء، بعد أنْ غاصت سيارتهما بالرمال، حينما كانا في طريقهما إلى الكويت، قبل أن يضلا الطريق وينقطع بهما الاتصال، في قرية “القلیب” التابعة لمحافظة حفر الباطن السّعودية.

وعثرت فرقُ الإنقاذ على المواطن الكويتي فرج آل دراج (30 عامًا)، وابنه سالم (9 أعوام) جثتين هامدتيْن.

وتبين أن الموقع الذي فُقد فيه الأب وابنه قريب من عزبة صاحب إبل، وأن المركبة غاصت بالرمال، فترجلا منها بحثًا عن منقذين، فيما ذكر فريق الإنقاذ أن إخراج السيارة لم يكن بالأمر العسير، لكن شدة الحر حالت دون إنقاذ الضحيتين.

Also published on Medium.