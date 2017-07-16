أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، تعرّضَ فتياتٍ داخلَ مركز تجاري في مدينة الخبر السعودية، لتحرشٍ جماعيّ من قِبَلِ حشدٍ كبير من الشبّان.

وتجمعت أعداد كبيرة من الشبان حول فتيات، بطريقة يمكن وصفها بالتحرش نظرا للمضايقة التي تعرضت لها الفتيات من هذا الحشد الذكوري الغفير.

ولم يصل المتجمهرون حد لمس الفتيات لكن المقطع أظهر الشباب وهم يتصايحون حول الفتيات، اللواتي تحركن بسرعة للهروب من هذا الموقف المفاجئ في مجتمع المملكة المحافظ.

ولم يتضح سبب التجمهر الشبابي حول الفتيات، في الوقت الذي طالب فيه بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بالتحقيق في الحادثة لمعرفة ما إذا كانت الفتيات تعرضن للإساءة بشكل من الأشكال.

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