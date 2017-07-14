قال الداعية الاسلامي طارق السويدان إن حركة حماس الفلسطينية حماس والمقاومة شرف الأمة ورأس حربتها ضد الاحتلال الصهيوني.

وأضاف السويدان في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” إن كل من يحاول عرقلتها أو تحجيمها فهو خائن للأقصى ولفلسطين بل خائن لكل الأمة “.

حماس والمقاومة شرف الأمة ورأس حربتها ضد الاحتلال الصهيوني وكل من يحاول عرقلتها أو تحجيمها

فهو خائن للأقصى ولفلسطين

بل خائن لكل الأمة — د. طارق السويدان (@TareqAlSuwaidan) July 14, 2017

وكان السفير السعودي في الجزائر قد اتهم حركة حماس بـ”الارهابية” الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع العربي على تلك التصريحات العنصرية التي خرج بها السفير السعودي.

وتحارب دول الحصار “السعودية والامارات والبحرين ومصر”, حركة حماس على إعتبار ارتباطها في جماعة الاخوان المسلمين, مشترطة خروج قيادات الحركة الفلسطينية من قطر الامر الذي فجر غضب الشارع العربي أمام حالة الانبطاح الذي تفرضها الانظمة العربية على شعوبها.

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