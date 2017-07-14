قال الداعية الاسلامي إن حركة الفلسطينية والمقاومة شرف الأمة ورأس حربتها ضد الصهيوني.

 

وأضاف السويدان في تغريدة رصدتها “” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” إن كل من يحاول عرقلتها أو تحجيمها فهو خائن للأقصى ولفلسطين بل خائن لكل الأمة “.

وكان السفير السعودي في الجزائر قد اتهم حركة حماس بـ”الارهابية” الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع العربي على تلك التصريحات العنصرية التي خرج بها السفير السعودي.

 

وتحارب دول الحصار “ والامارات والبحرين ومصر”, حركة حماس على إعتبار ارتباطها في جماعة , مشترطة خروج قيادات الحركة الفلسطينية من الامر الذي فجر غضب الشارع العربي أمام حالة الانبطاح الذي تفرضها الانظمة العربية على شعوبها.

 

 

 

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