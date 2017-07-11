نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً، أظهرت للمرّة الأولى منذ 6 أشهر من ولادته في لندن، “عيسى”، ابن الفنانة الأمريكية “جانيت جاكسون” من طليقها المليونير القطريّ “وسام المانع”، لدى عودتها إلى نيويورك، الإثنين.

وقالت “جاكسون” البالغة من العمر (50عاماً)، وهي تبتسم إنها سعيدةٌ جدّاً بالعودة الى أمريكا مع ابنها “عيسى”.

وأوضحت أنها حالياً تواصل إجراءات انفصالها عن زوجها المليونير القطريّ، مؤكدةً أنّهما اتفقا على عدة نقاط لإتمام الطلاق، ووضعا خطّة لرعاية طفلهما “عيسى”.

وقالت المغنية الشهيرة: “نعم، انفصلت عن زوجي، نحن في المحكمة وبقية الأمور في يد الله “.

ومع ذلك، يعتقد أن “جانيت” لا يزال لديها “صداقة قوية” مع “وسام المانع” على الرغم من انفصالهما.



وأضاف مصدر للصحيفة البريطانيّة: “جانيت تثق حقا وسام وهو يثق بها. وهما يعملان معا ليشتركا في رعاية ابنهما”



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