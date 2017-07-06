صعق الجمهور العربي بوفاة الممثل والمذيع المصري الشاب عمرو سمير عن عمر ناهز 33 عاماً، إثر اصابته بأزمة قلبية حادة.

واتجه مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي الى حسابات الراحل على الانترنت، حيث تم اغلاق صفحته على تطبيق “انستغرام”، مع بقاء صفحته على موقع “فيسبوك”.

ومن اكثر الفيديوهات تأثيراً على الجمهور، مقطع مصور جمع سعدي بان شقيقه محمد، حيث علق قائلاً: “اللهم بارك ابن شقيق محمد”.

وحمل عمرو الطفل بين يديه مداعباً اياه ومقبله قائلاً: “بتحب عمك؟”.

وحصد الفيديو اكثر من 127 مشاركة في الساعات الأخيرة، ونحو 50 الف مشاهدة.

يذكر أن الفنان الراحل بدأ عمله الفني وهو في العاشرة من عمره، حيث شارك في فيلم “القتل اللذيذ” أمام الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، وعقب تخرجه من كلية الإعلام عمل كمقدم برامج بقناة ميلودي، ثم اتجه إلى قناة دريم لفترة، وشارك في تقديم البرنامج الشبابي “شبابيك”، ثم عمل في عدة فضائيات مصرية مختلفة.

وشارك عمرو سمير مع الفنانة عبلة كامل في فيلم “عودة الندلة”، حيث قام بدور ابنها، كما شارك في مسلسلات “جدار القلب” و”قضية رأي عام” و”مزاج الخير”.

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