تداول ناشطون سعوديون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور خاصة بمهرجان “جونا مراكش” الذي نظمته في مدينة ، وتسببت في إثارة الجدل بين السعوديين.

 

وجاء رد الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في الحفل فنانات مغربيات يرقصن ويغنين في المهرجان ذي الطابع الفلكلوري.

 

ويعتبر الحفل واحدًا من عشرات المهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية التي نظمتها هيئة الترفيه الحكومية بمناسبة عطلة ، بعد أربعة أيام من العروض اليومية في منتجع الفيصلية.

 

وتصدر هخاشتاج “#الترفيه_تسوق_لراقصات_مغربيات” قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلاً في الممكلة العربية السعودية، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو للمهرجان الذي حضرته العائلات في قاعة مغلقة.

 

​واعتبرت غالبية الآراء من السعوديين، أن الحفل يمثل خروجًا عن المحافظة للعائلات السعودية.

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