تداول ناشطون سعوديون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور خاصة بمهرجان “جونا مراكش” الذي نظمته هيئة الترفيه السعودية في مدينة الرياض، وتسببت في إثارة الجدل بين السعوديين.

وجاء رد الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في الحفل فنانات مغربيات يرقصن ويغنين في المهرجان ذي الطابع الفلكلوري.

ويعتبر الحفل واحدًا من عشرات المهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية التي نظمتها هيئة الترفيه الحكومية بمناسبة عطلة عيد الفطر، بعد أربعة أيام من العروض اليومية في منتجع الفيصلية.

فيه هذه القاعه المزدحمة بالعزوبيه يغني ويرقص عدد من المغربيات امام الرجال والعوائل برعاية الترفيه @GEA_SA

#الترفيه_تسوق_لراقصات_مغربيات pic.twitter.com/Q70yNSVDhF — د.معروف (@Dralmarof) July 5, 2017

وتصدر هخاشتاج “#الترفيه_تسوق_لراقصات_مغربيات” قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلاً في الممكلة العربية السعودية، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو للمهرجان الذي حضرته العائلات في قاعة مغلقة.

​واعتبرت غالبية الآراء من السعوديين، أن الحفل يمثل خروجًا عن العادات والتقاليد المحافظة للعائلات السعودية.

لا يمكن ان نكون مُرّفهين قبل ان نأخذ حقوقنا كاملة !

الحق الذي هو لنا بغير مِنة ولا احد يُشكر عليه ✋#الترفيه_تسوق_لراقصات_مغربيات pic.twitter.com/XmBZVPxCT5 — حقوق الضعوف (@hukusfof) July 5, 2017

#الترفيه_تسوق_لراقصات_مغربيات

لقطة ختام

اقسم بالله مافينا خير

إذا لم ننهى عن المنكرات

شخصيا : اخترت الله وماعنده

ومعارض على الترفيه وحثالتها — ◼#اتحادي_صريح 34K (@YL511) July 5, 2017

ماكذب لما قال وفق ضوابط شرعية..❤

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بس هو شرع المسلمين أو الليبرالية؟ ماندري..

أهم شي يتم تمييع المنكرات

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#الترفيه_تسوق_لراقصات_مغربيات pic.twitter.com/DGCwoNIMvJ — صالح الصنيدح (@Saleh_wl) July 5, 2017

#الترفيه_تسوق_لراقصات_مغربيات يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، قالت: قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الخبث — آنسآنيــونٌ (@jydoo300) July 5, 2017

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