وجه الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الدكتور فيصل القاسم، رسالة ضمنية لدول الحصار على قطر، وسط ارتفاع الأصوات المنادية بغزو قطر عسكريا، مذكرا إياها بمصير العراق بعد غزوه للكويت.

وقال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “ظن صدام حسين أنه اذا غزا الكويت فسيحل كل مشاكل العراق، فأدى الغزو الى تخريب العراق اولاً وكذلك المنطقة بأكملها. السعيد من اتعظ بغيره”.

ظن صدام حسين أنه اذا غزا الكويت فسيحل كل مشاكل العراق، فأدى الغزو الى تخريب العراق اولاً وكذلك المنطقة بأكملها. السعيد من اتعظ بغيره — فيصل القاسم (@kasimf) June 30, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى، أن ” الحاكم الغبي يراكم الازمة تلو الازمة، وعندما لا يجد حلولاً لأزماته الداخلية يحاول تصديرها للخارج فتعود إليه ازمات مضاعفة. زملوط الخامس عشر”.

الحاكم الغبي يراكم الازمة تلو الازمة، وعندما لا يجد حلولاً لأزماته الداخلية يحاول تصديرها للخارج فتعود إليه ازمات مضاعفة.

زملوط الخامس عشر — فيصل القاسم (@kasimf) June 30, 2017

يشار إلى انه تعالت الأصوات خلال الأيام الماضية من قبل العديد من اللجان الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بضرورة غزو قطر عسكريا وإسقاط نظام الحكم وتسليم الحكم لشخص آخر، حيث ظهر هذا جليا في الهاشتاجات التي تم تداولها مؤخرا.

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