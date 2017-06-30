وجه الإعلامي السوري والمذيع بقناة “” الدكتور فيصل القاسم، رسالة ضمنية لدول الحصار على ، وسط ارتفاع الأصوات المنادية بغزو عسكريا، مذكرا إياها بمصير بعد غزوه للكويت.

 

وقال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “ظن أنه اذا غزا الكويت فسيحل كل مشاكل العراق، فأدى الغزو الى تخريب العراق اولاً وكذلك بأكملها. السعيد من اتعظ بغيره”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى، أن ” الحاكم الغبي يراكم الازمة تلو الازمة، وعندما لا يجد حلولاً لأزماته الداخلية يحاول تصديرها للخارج فتعود إليه ازمات مضاعفة. زملوط الخامس عشر”.

يشار إلى انه تعالت الأصوات خلال الأيام الماضية من قبل العديد من عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ، بضرورة غزو قطر عسكريا وإسقاط نظام الحكم وتسليم الحكم لشخص آخر، حيث ظهر هذا جليا في الهاشتاجات التي تم تداولها مؤخرا.

Also published on Medium.