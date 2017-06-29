في تشبيه مريب وخارج عن حدود العقل والمنطق ويمثل تعديا سافرا على القرآن الكريم في بلد يدعي بأنه “بلد التوحيد”، لم يجد مؤسس ورئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية “سابراك”، أو ما يعرف بـ -اللوبي السعودي في أميركا-، سلمان الأنصاري المقرب من ولي العهد الجديد محمد بن سلمان طريقة ليناق فيها سيده إلا بتشبيه دول الحصار على قطر بأنها سفينة نوح، وقطر بالابن العاق.

وقال “الانصاري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها رسما كاريكاتوريا يمثل سفينة “نوح” عليه السلام المتمثلة في “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”، وهي تلقي طوق النجاة لقطر مقتبسا الآية (42) من سورة هود: “وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا”.

وقد أثارت التغريدة وما تمثله من نفاق وتعدي على حرمة القرآن الكريم من خلال استخدامه لأغراض سياسية فجة، غضب العديد من المغردين الذي انهالوا بالهجوم على “الانصاري”، مؤكدين بأن ما فعله شيء قذر وامتهان لآيات القرآن وتفسيره في غير موضعه.

عرفنا إنكم في خرب شرسه إعلامية ضد قطر وتوقعنا انكم ستصبحون كإعلام مصر من كذب ودجل، لكن ان يصل بكم الحال بذكر آيات قرآنيه !! هذه مرحلة قذره — ليفاندو .. متوتر جدا (@Exit5_) June 29, 2017

يعني احنا مع الكافرين 😂😂😂😂 و اليهود مسلمين 😂!😂 لقد انقلبت الموازين رأساً على عقب. المسيح الدجال على الطريق يالله النجاة. — هلال بن محمد (@halkhulaifi1) June 29, 2017

اعوذ بالله من هذا التشبيه

وأعوذ بالله من استخدام آيات الله وعذابه في هذه المواضع

نوح نبي ومركبه آية ومعجزة وابنه كافر غارق لم ينجو — تركي المهباش (@TurkiAlmehbash) June 29, 2017

احذفها يرحم والديك !! قلنا نقف مع دولتنا بس مهو كذا .. الايات لها تفسيرها اما توظيفها بهالشكل فهذا فيه امتهان للآية وتفسيرها في غير محلها — تركي 🇸🇦 (@al3ellah) June 29, 2017

إتق الله يارجل ومادخل القران وهل انتم مثل نوح عليه السلام ارفق بنفسك ايها الجاهل يبدو انك جديد على التطبيل مَاهكَذَا تطبل وتفضح نفسك — الاخطل الوايلي (@_alenzi__) June 29, 2017

بُلينا بالحميرِ فصار جحشٌ

يفسّرُ قولَ ربّي كيف شاءا

فيا سلمانُ لا عجبٌ إذا ما

نهقْتَ و رتْوتَ البُهمُ ابتداءا — أنس الدغيم (@anasaldogheim) June 29, 2017

اتق الله يارجل

ولاتنزل الآية تبع هواك

فهذا #خلل_في_العقيدة

وإذا تبي شرهة تقدر تأخذها

بدون اللعب #بكتاب_الله_تعالى — د.ناصر صالح المزيني (@aboalbaranaser) June 29, 2017

ويعرف “الأنصاري” بأنه من أكبر المطبلين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ أن عين وليا لولي العهد.

وسبق وأن تحدث “الأنصاري” عن “ابن سلمان” في مقابلة أجرتها معه قناة “CNN” في شهر تموز/يوليو 2015 كال فيها المديح بطريقة مبالغ فيها جدا لمحمد بن سلمان، بما أثار سخرية السعوديين منه حينها.

وبحسب المقابلة، قال الأنصاري أن الأوساط الأميركية والعالمية تولي محمد بن سلمان اهتماما كبيرا، لافتا إلى أن السعوديين يعرفون بأن محمد بن سلمان لا يقبل “بأنصاف الحلول أبد”، على حد قوله.

وتابع الأنصاري نفاقه لبن سلمان قائلا: “كيف لا وهو تلميذ صانع القرار سلمان بن عبد العزيز”، موضحا أن الأوساط السياسية الأميركية في فترة “كامب ديفيد” وما بعدها لم تكن تسأل أوباما حول نتائج القمة مع قادة دول الخليج بقدر ما كانت تسأله عن ” من هو محمد بن سلمان..كيف رأيتم محمد بن سلمان..ما هو رأيكم في محمد بن سلمان”.

Also published on Medium.