تقديرا وعرفانا منه على ما اعتبره مساندة لبلاده، أهدى مواطن قطري يدعى عبد الله الهاجري مولودة كويتية أسماها والدها قطر سيارة دفع رباعي فاخرة.

وأفادت “بوابة الشرق” القطرية أن والد الطفلة طلال العنزي أطلق على طفلته اسم قطر “تعبيرا عن مساندته لدولة قطر، ودعم شعبها في وجه الحصار الذي فرضته 3 دول خليجية”.

كويتي يطلق اسم قطر على مولودته .. والهدية من الشعب القطري Posted by ‎وكالة مدار الساعة الإخبارية‎ on lunes, 26 de junio de 2017

يذكر أن الكويت لم تقطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر، فيما يبذل أميرها صباح الأحمد جهود وساطة لحل الأزمة بين الدوحة والعواصم الخليجية الأخرى المقاطعة لها.

Also published on Medium.