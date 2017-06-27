تقديرا وعرفانا منه على ما اعتبره مساندة لبلاده، أهدى مواطن قطري يدعى عبد الله الهاجري مولودة كويتية أسماها والدها سيارة دفع رباعي فاخرة.

 

وأفادت “بوابة الشرق” القطرية أن والد الطفلة طلال العنزي أطلق على طفلته اسم قطر “تعبيرا عن مساندته لدولة قطر، ودعم شعبها في وجه الذي فرضته 3 دول خليجية”.

كويتي يطلق اسم قطر على مولودته .. والهدية من الشعب القطري

Posted by ‎وكالة مدار الساعة الإخبارية‎ on lunes, 26 de junio de 2017

يذكر أن لم تقطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر، فيما يبذل أميرها جهود وساطة لحل الأزمة بين والعواصم الخليجية الأخرى المقاطعة لها.

 

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