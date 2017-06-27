ردت الأكاديمية والمعارضة الإماراتية، الدكتور سارة الحمادي، على نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، موضحة بأن تغريدته بالسؤال عن اسمها، هو إيعاز رسمي للجان الإلكترونية التابعة للإمارات لشن حملة ضدها.

وقال “الحمادي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على سؤال “خلفان” الاستنكاري الذي ادعى بأن “الحمادي” قطرية وليست إماراتية: ” المتستر على قتلة #المبحوح يعطي لجان #الامارات اشارة للبدء في حملة الشتم والسب وتأتي لجانهم سريعا مستجيبة أموال الدولة تصرف على مرتزقة”.

المتستر على قتلة #المبحوح يعطي لجان #الامارات اشارة للبدء في حملة الشتم والسب

وتأتي لجانهم سريعا مستجيبة

أموال الدولة تصرف على مرتزقة pic.twitter.com/KRanjfiVLD — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) June 27, 2017

يشار إلى أن ضاحي خلفان ومن على شاكلته من المغردين والكتاب الإماراتيين الغارفين من أموال الشيوخ والمتنعمين بنعيمهم، يعتبرون بأن كل إمارتي ينتقد السياسات المتبعة في بلاده بأنه ليس إماراتيا، في حين يوعزون لجانهم الإلكترونية لمهاجمتهم، على غرار الأكاديمي الإماراتي المعارض، الدكتور سالم المنهالي.

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