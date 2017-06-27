ردت الأكاديمية والمعارضة الإماراتية، الدكتور ، على نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ، موضحة بأن تغريدته بالسؤال عن اسمها، هو إيعاز رسمي للجان الإلكترونية التابعة للإمارات لشن حملة ضدها.

 

وقال “الحمادي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على سؤال “خلفان” الاستنكاري الذي ادعى بأن “الحمادي” قطرية وليست إماراتية: ” المتستر على قتلة #المبحوح يعطي لجان # اشارة للبدء في حملة الشتم والسب وتأتي لجانهم سريعا مستجيبة تصرف على مرتزقة”.

 

يشار إلى أن ضاحي خلفان ومن على شاكلته من والكتاب الإماراتيين الغارفين من أموال الشيوخ والمتنعمين بنعيمهم، يعتبرون بأن كل إمارتي ينتقد السياسات المتبعة في بلاده بأنه ليس إماراتيا، في حين يوعزون لجانهم الإلكترونية لمهاجمتهم، على غرار الأكاديمي الإماراتي المعارض، الدكتور سالم المنهالي.

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