تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أحدث صورة لولي العهد السعودي السابق الأمير “ بن عبدالعزيز”.

 

وظهر “بن نايف” في الصورة، التي نشرها المصور السعودي “عويد العويد” صباح الاثنين، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مبتسماً، ويضع يديه على كتفي حفيده الذي وقف أمامه.

وعلّق العويد على الصورة، قائلاً إنها للأمير محمد بن نايف مع حفيده “قبل قليل”، فيما عبر المغردون عن إعجابهم بالصورة، مثمنين جهود الأمير “محمد بن نايف” في الحفاظ على الأمن خلال توليه منصب وزير الداخلية.

 

وكان آخر ظهور للأمير “محمد بن نايف”، يوم الأربعاء الماضي، لدى مبايعته لولي العهد الجديد الأمير ، حين أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً ملكياً بإعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد واختيار الأمير وليًا للعهد خلفًا له.

 

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