قال أنور عشقي المستشار العسكري السعودي “عراب التطبيع السعودي الاسرائيلي”, إن الشعوب العربية لا تزال غير موافقة على التعايش مع إسرائيل لانها بشكل عام تفكر من خلال عواطفها..

وأضاف عشقي الذي أثار الجدل مؤخراً في سلسلة لقاءات أجراها مع مسؤولين إسرائيليين.. ان الحكومات العربية وعلماء الدين يفكرون في مصالحهم وبعقولهم على عكس الشعوب وهذا شيئ ممتاز “.

#أنور_عشقي:

العرب لايقبلون التعايش مع إسرائيل لأنهم عاطفيون، لكن حكوماتهم تفكّر بعقلها !!

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عاطفتنا عقلانية ، وعقلانيتكم جنون وخيانة ! pic.twitter.com/f3V0Qa2bkG — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) June 24, 2017

تصريحات عشقي تأتي تزامنا مع الحراك العربي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وفتح العلاقات الاقتصادية بين الكيان ودول الخليج العربي.

وأثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفق ما رصدت “وطن”.. “شاهد”

حكومات منسلخة عن شعوبها… وشعوب لاتتشرف بحكوماتها… — Naseeb al Raisi (@raisi_naseeb) June 24, 2017

لم يبقى الا انور عشقي ومن على شاكلته يعلمنا كيف نفكر وكيف نكون عقلانيين في زمن الخيانة العربية للقضية الفلسطينية. — Moss (@Moss665544) June 24, 2017

حكومتهم خادمة لإسرائيل تصنف من يدافع عن أرضه وعرضه بالإرهابي وتجبر الجميع على ذلك

كما حدث مع حماس — الحرة الشمرية ☪ 🇶🇦 (@ALZin_7) June 24, 2017

اسمعوا المطبلين الجدد والذين وضعوا حماس في قائمة الارهاب لانهم يدافعون عن شرفهم ،هذا التمهيد لبدء علاقات دبلوماسية قوية مع الكيان. الله يستر — Moss (@Moss665544) June 24, 2017

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