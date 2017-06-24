قال المستشار العسكري السعودي “عراب التطبيع السعودي الاسرائيلي”, إن الشعوب لا تزال غير موافقة على التعايش مع لانها بشكل عام تفكر من خلال عواطفها..

 

وأضاف عشقي الذي أثار الجدل مؤخراً في سلسلة لقاءات أجراها مع مسؤولين إسرائيليين..  ان الحكومات العربية وعلماء الدين يفكرون في مصالحهم وبعقولهم على عكس الشعوب وهذا شيئ ممتاز “.

تصريحات عشقي تأتي تزامنا مع الحراك العربي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وفتح العلاقات الاقتصادية بين الكيان ودول العربي.

 

وأثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفق ما رصدت “وطن”.. “شاهد”

 

 

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