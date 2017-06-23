قالت وزارة الدفاع التركية إنها لم تتلق طلباً لإغلاق قاعدتها العسكرية في ، مؤكدة أنها ستحافظ على الأمن في الإمارة والمنطقة.

 

وقال وزير الدفاع التركي، فكري إيشيك، الجمعة، إن المطالبة بإغلاق في قطر ستكون تدخلا في العلاقات الثنائية، مؤكداً أنه لا خطط لإعادة تقييم الاتفاق بشأن في قطر، وذلك وفقاً لقناة إن.تي.في.

 

وكان مسؤول من إحدى أربع دول عربية تقاطع قطر، ذكر أن والإمارات والبحرين ومصر أرسلت للدوحة تشمل 13 مطلباً.

 

وقال المسؤول لـ”رويترز”، إن القائمة التي أعدتها الأربع دول، تشمل إغلاق وخفض مستوى العلاقات مع ، بالإضافة إلى إغلاق لعسكرية التركية في قطر، وتسليم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها.

 

وأمهلت الدول الأربع قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب.

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