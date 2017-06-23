قالت وزارة الدفاع التركية إنها لم تتلق طلباً لإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، مؤكدة أنها ستحافظ على الأمن في الإمارة والمنطقة.

وقال وزير الدفاع التركي، فكري إيشيك، الجمعة، إن المطالبة بإغلاق القاعدة العسكرية في قطر ستكون تدخلا في العلاقات الثنائية، مؤكداً أنه لا خطط لإعادة تقييم الاتفاق بشأن القاعدة العسكرية في قطر، وذلك وفقاً لقناة إن.تي.في.

وكان مسؤول من إحدى أربع دول عربية تقاطع قطر، ذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلباً.

وقال المسؤول لـ”رويترز”، إن القائمة التي أعدتها الأربع دول، تشمل إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران، بالإضافة إلى إغلاق القاعدة لعسكرية التركية في قطر، وتسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها.

وأمهلت الدول الأربع قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب.

Also published on Medium.