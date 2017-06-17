يبدو ان الإنقلابات الفاشلة التي رعاها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد أثارت أحد المغردين القطريين من على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”

صاحب الحساب القطري كتب يقول في تغريدة تابعتها “وطن”: MBZ فشل انقلاب عمان فشل انقلاب تركيا فشل انقلاب قطر فشل انقلاب السودان .. يابو الشباب انقلب على نفسك يمكن تنجح

MBZ فشل انقلاب عمان فشل انقلاب تركيا فشل انقلاب قطر فشل انقلاب السودان .. يابو الشباب انقلب على نفسك يمكن تنجح 🤣🤣#تسجيلات_حمد_العطية #قطر pic.twitter.com/H3RRQUp0rf — م . القطري (@q6r1986) June 17, 2017

ويشير صاحب الحساب إلى ٤ إنقلابات فاشلة أشرف عليها ابن زايد فعلاً لكنها باءت إلى الفشل ومنها محاولة الإنقلاب في سلطنة عمان كشفت عنها خلية زرعها في السلطنة لمحاولة الإستيلاء على الحكم بعد وفاة السلطان قابوس.

كما تؤكد العديد من المصادر ان الإمارات دعمت الإنقلاب الفاشل في تركيا.

وأخيرا محاصرة الإمارات مع السعودية والبحرين لجارتهم قطر لمحاولة احتواء سياساتها أو الإنقلاب على حكم الشيخ تميم بن حمد.

وأيضا حاولت الإمارات اسقاط الرئيس السوداني إلا ان محاولاتها أيضا باءت بالفشل.

ونسي المغرد أن يشير إلى محاولة ابن زايد لتقسيم اليمن عبر كيان جنوبي يكون تحت سيطرة أبوظبي، ونسي أيضا دعمه للإنقلابي خليفة حفتر في ليبيا.

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