انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، صورةً لسجين أمريكي يدعى (Clarence Moses-EL) يبلغ من العمر 60 عامًا، قال النشطاء إنه قضى في السّجن 28 عاماً بتهمة اغتصاب سيدة في المنام عام 1987، وتم الإفراج عنه عام 2015.

السيدة الأمريكية ذات الأصول الإفريقية، التي تعرضت عام 1987 للاغتصاب، زعمت أنها رأت (Clarence) في حلمها وهو يغتصبها، وأصدر بحقه حكمٌ “ظالم” بالسجن لمدة 28 عاما بتهمة الاغتصاب.

وبحثت وطن عن تفاصيل القصة في مواقع الكترونيّة أجنبية، وقرأت في “ديلي ميل” البريطانية، تقريراً عن القضية يعود لنوفمبر العام الماضي، حيث قالت إن شخصاً آخر أرسل رسالة في العام 2013 اعترف فيها بأنه من قام باغتصاب السيدة التي اتهمت (Clarence) باغتصابها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدعو (L.C. Jackson) هو من اعترف باغتصاب السيدة. وقد بُرّئ (Clarence) الذي قضى ما يقرب من نصف حياته في السجن، من تهمة الاغتصاب في عام 1988.

وقد اطلق سراح (Clarence) في كانون الاول / ديسمبر 2015 بعد ان ألغى القاضي ادانته بتهم الاغتصاب.

وقال (Clarence) بعد خروجه من السجن إنه يأمل فى ان تساعد قضيته فى تحسين نظام العدالة الجنائية.

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