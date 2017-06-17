قال الاكاديمي الاماراتي المعارض الدكتور سالم المنهالي إن المؤامرات على قطر ستتواصل طالما واصلت الدوحة مواقفها, مهاجما في الوقت ذاته مخططات أبناء زايد على خلفية #تسجيلات_حمد_العطيهَ التي زُعم فيها تآمر قطر ضد البحرين.

وأضاف المنهالي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, المؤامرات على قطر ستتواصل طالما واصلت الدوحة مواقفها .. يقيني أن قطر ستبقى على مواقفها ولن تخضع للخونة باذن الله “.

المؤامرات على قطر ستتواصل طالما واصلت الدوحة مواقفها .. يقيني أن قطر ستبقى على مواقفها ولن تخضع للخونة باذن الله#تسجيلات_حمد_العطيهَ — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 17, 2017

وأضاف المنهالي ” اقتطاع أجزاء من مكالمات ونشرها .. دليل سوء نية من جانب الناشر بدأ العيال في اخراج ما في قاع جعبتهم بعد أن أفلسوا “.

اقتطاع أجزاء من مكالمات ونشرها .. دليل سوء نية من جانب الناشر

بدأ العيال في اخراج ما في قاع جعبتهم بعد أن أفلسوا#تسجيلات_حمد_العطيهَ — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 17, 2017

وأشار المنهالي إلى أن عيال زايد و عيال دحلان يلعبون مع آل سعود في #مصر، يدفعون بإعلامهم لمعارضة السيسي في قضية تيران وصنافير لأهداف حقيرة، ابتزاز جديد للمملكة “.

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