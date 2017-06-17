قال الاكاديمي الاماراتي المعارض الدكتور إن المؤامرات على ستتواصل طالما واصلت الدوحة مواقفها, مهاجما في الوقت ذاته مخططات أبناء زايد على خلفية #تسجيلات_حمد_العطيهَ التي زُعم فيها تآمر ضد .

 

وأضاف المنهالي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “”, المؤامرات على قطر ستتواصل طالما واصلت الدوحة مواقفها .. يقيني أن قطر ستبقى على مواقفها ولن تخضع للخونة باذن الله “.

وأضاف المنهالي ” اقتطاع أجزاء من مكالمات ونشرها .. دليل سوء نية من جانب الناشر بدأ العيال في اخراج ما في قاع جعبتهم بعد أن أفلسوا “.

وأشار المنهالي إلى أن   و عيال يلعبون مع آل سعود في #، يدفعون بإعلامهم لمعارضة في قضية تيران وصنافير لأهداف حقيرة، ابتزاز جديد للمملكة “.

 

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