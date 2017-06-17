أدان الإعلامي السعودي، عبدالله البلاجي، انتشار صور من مسلسل “غرابيب سود”، أظهرت مقاتلي “داعش” يحملون جوازاتٍ قطريّة وأخرى كويتيّة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “مجموعة mbc بعد أن شوهت السعودية وشعبها جاء دور الأشقاء في الكويت وقطر، لكي تتم دعشنتهم وإلصاق الإرهاب بهم من خلال مسلسل “غرابيب سود”.

مجموعة #mbc بعد ان شوهت #السعودية وشعبها جاء دور الاشقاء في #الكويت و #القطر ، لكي تتم دعشنتهم والصاق الإرهاب بهم من خلال مسلسل #غرابيب_سود pic.twitter.com/46FZKtFjCd — عبدالله البلاجي (@ALblagi) June 17, 2017

وانتشرت مشاهد وصور من مسلسل “غرابيب سود”، على حسابات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، أظهرت مقاتلي “داعش” يحملون جوازاتٍ قطريّة وأخرى كويتيّة.

يشار إلى أن غرابيب سود، بلغت تكلفة إنتاجه 10 ملايين دولار، حيث شارك فيه ممثلون من سبعة بلدان هم: من مصر سيد رجب ودينا وسمر علام ورامز أمير، ومن سوريا محمد الأحمد، ومن السعودية راشد الشمراني ويعقوب الفرحان ومروة محمد وأسيل عمران، ويستعين المسلسل من العراق بالممثل عزيز خيون، ومن الكويت بمرام البلوشي وسارة محمد ومنى شداد، ومن تونس فاطمة ناصر وأيمن مبروك، ومن لبنان جو طراد وليزا دبس، والمسلسل من إخراج حسام الرنتيسي وحسين شوكت وعادل أديب.

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