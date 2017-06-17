أدان الإعلامي السعودي، عبدالله البلاجي، انتشار صور من مسلسل “”، أظهرت مقاتلي “داعش” يحملون جوازاتٍ قطريّة وأخرى كويتيّة.

 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “مجموعة بعد أن شوهت وشعبها جاء دور الأشقاء في وقطر، لكي تتم دعشنتهم وإلصاق الإرهاب بهم من خلال مسلسل “غرابيب سود”.

وانتشرت مشاهد وصور من مسلسل “غرابيب سود”، على حسابات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، أظهرت مقاتلي “داعش” يحملون جوازاتٍ قطريّة وأخرى كويتيّة.

 

يشار إلى أن غرابيب سود، بلغت تكلفة إنتاجه 10 ملايين دولار، حيث شارك فيه ممثلون من سبعة بلدان هم: من سيد رجب ودينا وسمر علام ورامز أمير، ومن سوريا محمد الأحمد، ومن السعودية راشد الشمراني ويعقوب الفرحان ومروة محمد وأسيل عمران، ويستعين المسلسل من العراق بالممثل عزيز خيون، ومن الكويت بمرام البلوشي وسارة محمد ومنى شداد، ومن فاطمة ناصر وأيمن مبروك، ومن لبنان جو طراد وليزا دبس، والمسلسل من إخراج حسام الرنتيسي وحسين شوكت وعادل أديب.

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