يبدو أن النجم المصري الدولي محمد صلاح بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي بعدما تم رصد مدير أعماله في لندن.

ووفقًا للتقارير اتفق النجم محمد صلاح على شروط الانتقال للنادي الإنجليزي، رغم أن الناديين ما زالا يتنازعان على أجر اللاعب الموهوب.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، أثار مدير أعمال اللاعب رامي عباس تكهنات بأن الانتقال على وشك الحدوث بعد أن نشر صورة لنفسه وهو يقود سيارته في شوارع لندن.

ومن جانبه كان المدرب الألماني يورغن كلوب هادئًا في سوق الانتقالات حتى الآن، ولكن التقارير تشير إلى أنه يستعد لإكمال أول توقيع كبير له هذا الصيف.

ويرى المدرب أن إضافة لاعب موهوب إلى فريقه ستعزز صفوف الريدز، ويرى أن محمد صلاح لاعب مثالي لهذه المهمة.

ومن الجدير بالذكر أن النجم المصري قد أثبت وجوده وسط نجوم نادي فيورنتينا وروما بالدوري الإيطالي، فيما فشل في التعبير عن نفسه مع نادي تشيلسي.

وكان نادي ليفربول قد بدأ المحادثات مرة أخرى مع نادي روما بعد أن رفض العرض الأولي لشراء اللاعب المصري مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

فيما تواترت تقارير تفيد بأن المفاوضات احتدمت بين الناديين، وهو ما أكده مونشي محذرًا ليفربول من أن النادي ليس سوبر ماركت، وأن السعر سيحدده الإيطاليون.

ووفقًا للتقارير تشير المصادر إلى أن السعر المعروض هو حوالي 35.5 مليون جنيه إسترليني، وأنه غير قابل للتفاوض.

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