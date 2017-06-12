استنكر الناشط القطري، خالد العجمي، قيام الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي، بإزالة تغريدة تعود لشهر شباط/فبراير 2016 يشيد فيها ويشكر قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على دعمهم للعمل الخيري، مشيدا أيضا بما حققته مؤسسة “عيد الخيرية” والتي تم اعتبارها إرهابية من قبل دول رباعية المقاطعة.

وقال “العجمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سقط من عيني #العريفي بعد حذفه للتغريده”.

وعلى الرغم من ذلك أبدى المغردون القطريون تعاطفهم مع الداعي “العريفي” مؤكدين بأنه مجبور على فعل ذلك، ولا يلام خاصة وأن وراءه سلطة لا تخاف الله.

لنه محكومم عليهم مايبغون يتشتتوون لنه سجن وعلى خبرك هالزمن أكثر المحاربين المشايخ والعلماء يعني يصمت احسن له 🤦🏻‍♀️ — شــوق 🇶🇦❤️ (@sooagh_20) June 11, 2017

مجبور ي ولد — Abdulla ~ (@Ab0oDQtr) June 11, 2017

هى جات عليه الكل ساكت لاتلومهم … وراهم الجمس الاسود — المــري…🤺 (@maha_m381) June 11, 2017

شيء يحزن .. بس ما ينلامون اذا وراهم ناس ما تخاف الله .. والاكيد انهم ما يخلون سهام الليل والله بيظهر الحق💔 — Ɓëñŧ Mζm∂|ماسة الشرق (@QatarHighness) June 11, 2017

الخوف من السجن هو السبب — سعيد المري (@Smo_almarjlh) June 12, 2017

وكانت دول المقاطعة العربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد أصدرت قائمة بعدد من الشخصيات والمنظمات الإنسانية القطرية ووصفتها بالإرهابية، كان على رأس هذه المنظمات مؤسسة عيد الخيرية.

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