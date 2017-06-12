استنكر الناشط القطري، خالد العجمي، قيام الداعية السعودي الدكتور ، بإزالة تغريدة تعود لشهر شباط/فبراير 2016 يشيد فيها ويشكر وأميرها الشيخ على دعمهم للعمل الخيري، مشيدا أيضا بما حققته مؤسسة “” والتي تم اعتبارها إرهابية من قبل دول رباعية المقاطعة.

 

وقال “العجمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سقط من عيني #العريفي بعد حذفه للتغريده”.

 

وعلى الرغم من ذلك أبدى المغردون القطريون تعاطفهم مع الداعي “العريفي” مؤكدين بأنه مجبور على فعل ذلك، ولا يلام خاصة وأن وراءه سلطة لا تخاف الله.

 

وكانت دول المقاطعة العربية ( والإمارات والبحرين ومصر) قد أصدرت قائمة بعدد من الشخصيات والمنظمات الإنسانية القطرية ووصفتها بالإرهابية، كان على رأس هذه المنظمات مؤسسة عيد الخيرية.

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