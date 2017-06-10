وصف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات ضد قطر بـ “السديدة”.

وأضاف السديس في تصريح لصحيفة السبق السعودية أن تصنيف عدداً من الجماعات والمؤسسات “إرهابية” قرار سديد، داعياً العاملين في الإدارات السعودية كافة للالتزام بالتوجيهات التي أصدرتها المملكة وعدد من الدول العربية الشقيقة في بيانهم المشترك.

وحذَّر من “الانخراط والانجراف خلف هذه الأعمال المشبوهة بأي وجه من الوجوه، أو التواصل مع هذه الفئة الضالة الإرهابية”، أو مع من يمت لهم بصلة”، متابعاً ” لا يجب أن يكون لهم في الرئاسة ومرافقها وإداراتها أي نوع من أنواع التواصل أو التعامل مع هذه الفئة الإرهابية ومَن يثبت عليه شيء من ذلك سيكون عرضة لتطبيق الأنظمة والقوانين بحقه”.

ودعا السديس بأن يوفق الله قيادة السعودية “الرشيدة” لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ الله ديننا وعقيدتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا.

Also published on Medium.