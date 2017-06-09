مع صدور اسمه في القائمة الإرهابية التي أصدرته رباعية الدول المقاطعة لقطر واشتمالها على اسم الداعية ورئيس اتحاد علماء المسلمين، يوسف القرضاوي، أعاد ناشطون تاول مقطع فيديو قديم يظهر فيه حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يقوم بتكريم الشيخ يوسف القرضاوي ويقول له: “نحن نحبك وكلنا تلاميذك”!

ووفقا للفيديو فقد أثنى وأسهب حاكم دبي في مديح رئيس اتحاد العلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، مؤكدا بأن استحق بجدارة لقب شخصية العالم للقرآن الكريم، معربا عن فرحته لاختيار اللجنة له ليفوز بالجائزة.

كما طالب محمد بن راشد حاكم دبي، الداعية يوسف القرضاوي بضرورة العمل على نصح الحكام، مشددا بأن السياسي والداعية مسؤولين امام الله عن الشعوب.

ومع أن دولة الإمارات وشيوخها كانوا قد كرموه رسمياً وأقروا بمكانته العلمية العالمية، إلا أن الشيخ يوسف القرضاوي، تعرض مؤخراً لهجوم غريب من قبل السلطات في الإمارات، وصلت حد إعلان اسمه امس الخميس رسمياً في قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية.

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