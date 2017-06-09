مع صدور اسمه في القائمة الإرهابية التي أصدرته رباعية الدول المقاطعة لقطر واشتمالها على اسم الداعية ورئيس اتحاد علماء المسلمين، ، أعاد ناشطون تاول مقطع فيديو قديم يظهر فيه حاكم إمارة الشيخ آل مكتوم، وهو يقوم بتكريم الشيخ يوسف القرضاوي ويقول له: “نحن نحبك وكلنا تلاميذك”!

 

ووفقا للفيديو فقد أثنى وأسهب حاكم دبي في مديح رئيس اتحاد العلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، مؤكدا بأن استحق بجدارة لقب شخصية العالم للقرآن الكريم، معربا عن فرحته لاختيار اللجنة له ليفوز بالجائزة.

 

كما طالب محمد بن راشد حاكم دبي، الداعية يوسف القرضاوي بضرورة العمل على نصح ، مشددا بأن السياسي والداعية مسؤولين امام عن .

 

ومع أن دولة وشيوخها كانوا قد كرموه رسمياً وأقروا بمكانته العلمية العالمية، إلا أن الشيخ يوسف القرضاوي، تعرض مؤخراً لهجوم  غريب من قبل السلطات في ، وصلت حد إعلان اسمه امس الخميس رسمياً في قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية.

 

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