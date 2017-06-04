سقط سائح في الأربعينيات من عمره، من شرفة عقب علاقة آثمة مع متحول جنسيًا في تايلاند، واصيب بجراح خطيرة.



وأظهرت صورٌ نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الرجل الذي لم تستطع الشرطة الكشف عن هويته ساقطًا على الأرض دون ملابس متأثرًا بجراحه ومتألمًا في تمام الساعة الـ 5 صباحًا. حيث غطاه المتفرجون بمنشفة صغيرة، وضمد عمال الإنقاذ رأسه بسروال قصير.

وقالت العاهرة إنها كانت معه وأنه كان أجنبيًا بريطانيًا. وقالت إنهما لم يتشاجرا وقضيا وقتًا ممتعًا.لكنّ شرطياً قال إنه تم فحص الغرفة ولم تكن هناك أية علامات على وجود شجار. وكانت توجد سجائر وواقيات ذكرية مستعملة.

وقالت العاهرة إنها لا تملك فكرة عن كيفية سقوطه، حيث كانت في الغرفة عندما ذهب الى الشرفة.

ونقل الرجل لمستشفى بانغلامونغ في “باتايا”، وهي مدينة تقع على الساحل الشرقي لتايلاند حيث يتعافى الآن.

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