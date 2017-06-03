في إطار دفاعه عن بلاده، ردّ الإعلامي القطري جابر الحرمي على مستشار ولي عهد أبو ظبي الدكتور عبد الخالق عبد الله، المفتخر بإساءة بلاده لقطر.

وقال الحرمي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” رصدتها “وطن” إن “د.عبدالخالق عبدالله يؤكد صحة الوثائق المسربة ويشيد بما جاء فيها ويعتبر ذلك إنجازا ..! هل الطعن بالأشقاء والتآمر عليهم .. أمر يفتخر به ..!”

د.عبدالخالق عبدالله يؤكد صحة الوثائق المسربة ويشيد بما جاء فيها ويعتبر ذلك إنجازا ..!

هل الطعن بالأشقاء والتآمر عليهم .. أمر يفتخر به ..! pic.twitter.com/immH3cmcAh — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 3, 2017

وكان موقع إنترسبت الأمريكي قد نشر السبت، الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات في أمريكا، الذي تعرض لعملية قرصنة.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الوثائق التي سُرِّبت تكشف تنسيقاً بين الإمارات ومؤسسات موالية لإسرائيل، مؤكدًا أن السفير الإماراتي يوسف العتيبي قال مازحاً: “ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأمريكية في قطر؟”

كما أجرى العتيبة اتصالاً هاتفيًا مع جاريد كوشنز، مستشار الرئيس دونالد ترامب وزوج ابنته، طالب خلاله الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، وإلحاقها بالقضايا التي قد تؤدي إلى مشاكل بين أمريكا وقطر، بحسب الموقع.

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