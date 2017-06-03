في إطار دفاعه عن بلاده، ردّ الإعلامي القطري على مستشار ولي عهد الدكتور عبد الخالق عبد ، المفتخر بإساءة بلاده لقطر.

 

وقال الحرمي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “” رصدتها “وطن” إن “د.عبدالخالق عبدالله يؤكد صحة الوثائق المسربة ويشيد بما جاء فيها ويعتبر ذلك إنجازا ..! هل الطعن بالأشقاء والتآمر عليهم .. أمر يفتخر به ..!”

وكان موقع إنترسبت الأمريكي قد نشر السبت، الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني لسفير في ، الذي تعرض لعملية قرصنة.

 

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الوثائق التي سُرِّبت تكشف تنسيقاً بين الإمارات ومؤسسات موالية لإسرائيل، مؤكدًا أن السفير الإماراتي يوسف العتيبي قال مازحاً: “ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأمريكية في ؟”

 

كما أجرى العتيبة اتصالاً هاتفيًا مع جاريد كوشنز، مستشار الرئيس وزوج ابنته، طالب خلاله الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، وإلحاقها بالقضايا التي قد تؤدي إلى مشاكل بين أمريكا وقطر، بحسب الموقع.

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