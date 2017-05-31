في رسالة تحريضية بامتياز ويتكليف مخابراتي، وجه الأكاديمي الإماراتي ومدير عام مجلس أبو ظبي للتعليم والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، علي النعيمي، رسالة صوتية تحت ستار النصيحة للشعب القطري، مثلت دعوة صريحة للخروج على قيادتهم.

ووفقا للفيديو فقد حاول “النعيمي” في نصيحته المزعومة التي وجهها إلى الشعب القطري نسب جميع الأعمال القذرة التي قامت بها الإمارات لقطر.

وزعم “النعيمي” بأن القيادة القطرية تاجرت بالأمن الوطني القطري وتتاجر بالأمن الوطني السعودي والإماراتي والبحريني ومصر والمنطقة العربية بأسرها متناسيا دور بلاده في قيادة الثورات المضادة ضد ثورات الشعوب المطالبة بالحرية.

وفي خطوة مستغربة ومستهجنة، هاجم “النعيمي” وجود الدكتور عزمي بشارة في قطر، متهما إياه بأنه لم يقدم لقطر إلا الازمات، في وقت تستضيف فيه الإمارات القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان وعراب الثورات المضادة والمتهم بقتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وادعى “النعيمي” أن قطر تدعم المعارضة في البحرين، وتدعم الحوثيين في اليمن، متناسيا متناسيا الدور الإماراتي الداعم لتقسيم اليمن واستضافتها نجل المخلوع صالح، بالإضافة لما تم تسريبه مؤخرا عن دعمها الكامل ودعوتها لعودة الرئيس المخلوع على عبد الله صالح ليمارس دورا سياسيا في اليمن.

“النصائح” التي وجهها “النعيمي” للشعب القطري لا تعدو أن تكون محاولة لتحويل جميع الاتهامات الموجهة للإمارات لإلصاقها لقطر، هذه المحاولة لم فشلت حيث قام رواد موقع “تويتر” بالرد عليه من خلال تذكيره بما قامت به بلاده ودورها القذر والمشبوه في العديد من الدول العربية وعلاقاتها المتسترة مع إسرائيل.

ولا عزاء للخونة 😂😂😂👇 pic.twitter.com/1Pkqn9f5ns — محمد السويدي #تميم (@mohdalsuwaidi7) May 30, 2017

اسالك ماذا يعمل دحلان في مجلة اليوم السابع المصرية وما علاقتها بابوظبي ومحاولة التاثير على انتشار فلم الماف الاسود pic.twitter.com/ijNtOupoKN — المتـــــــألق (@BoMuhannd) May 30, 2017

الين متى وانتم لكم علاقات مع ايران🙄 pic.twitter.com/xgg1Z1CgPf — m7md (@maaaarjalmaarj1) May 30, 2017

الست تحرض على قطر لماذا لا تتسال عن صحة رئيس الدولة وغيابه #اين_خليفة_بن_زايد؟ ولماذا لايقوم الشيخ محمد بن راشد بدوره كنائب للرئيس — Ali Al Qayed (@heartqtr) May 30, 2017

من قاتل المسلمين في مالي هو من خان الأمة الاسلامية 👇🏻https://t.co/Q3fFC75xtH — Ali Al Qayed (@heartqtr) May 30, 2017

اسالك ماذا يعمل دحلان في مجلة اليوم السابع المصرية وما علاقتها بابوظبي ومحاولة التاثير على انتشار فلم الماف الاسود pic.twitter.com/ijNtOupoKN — المتـــــــألق (@BoMuhannd) May 30, 2017

ان كان عزمي بشارة يمثل الإرهاب ،، فـ ماذا عن محمد دحلان هل يمثل هيئة الرحمة العالمية سيد نعيمي ؟ — حمد بن بريك (@7amadbinbreek) May 30, 2017

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