أكد مصدر حكومي يمني، اليوم الثلاثاء، أن سلطنة عمان تقود جهودًا لرأب الصدع بين الأطراف اليمنية واستئناف مشاورات السلام، وذلك بعد أيام من فشل جولة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة صنعاء.

ووفقا للمصدر، فإن “مسقط قامت بالترتيب لعقد لقاءات بين طرفي النزاع اليمني، وتم من أجل ذلك استدعاء وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، في مقابل حضور ممثلين عن وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح”.

ولفت إلى أن “اللقاءات ستكون برعاية من سفراء الدول الكبرى، وإشراف الأمم المتحدة”، وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وكانت مسقط احتضنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لقاءات جمعت وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، بممثلين عن الحوثيين، وتم الخروج حينها بخارطة طريق لحل الأزمة اليمنية سُميت بـ”اتفاق مسقط”، لكنه لم يعرف طريقه للتنفيذ بسبب عدم وجود ممثلين للحكومة الشرعية فيه.

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