انتقد قائد ما يسمى بالثورة الاسلامية في ايران اية الله علي خامنئي سلوك وسياسات الحكومة السعودية وقال انها تتعامل بقسوة مع المؤمنين وبرحمة مع الكافرين.

وفي محفل الأنس مع القرآن الكريم اقيم عصر اليوم السبت بمناسبة اليوم الاول من شهر رمضان المبارك وصف خامنئي الحكومة السعودية كالبقرة الحلوب يستدرون حليبها ثم يذبحونها عندما ينضب.

واكد اية الله خامنئي ان الحكومة السعودية تتصور انها باغداق الاموال بامكانها ان ان تكسب ود اعداء الاسلام ، مشيرا الى ان هذه الثروات الاسطورية هي ثروات وطنية باتوا يقدمونها للكفار واعداء الشعب.

واضاف ‘لاتجعلوا المظاهر تخدعكم فهؤلاء (السعوديون) آيلون للسقوط والزوال. هؤلاء باطل وما من شك في زوال الباطل . ربما يبقي هؤلاء اياما قلائل وان هذا يتوقف على المجتمع المؤمن واسلوب تعامله معهم فلو اعتمد النهج الصحيح لحدث ذلك سريعا والا قد يطول الامر.

واكد ان المستقبل هو للاسلام والقرآن والشباب المؤمن، مضيفا: ان الله تعالى وعد بان المسقبل سيكون للمؤمنين والمجاهدين في سبيله، ولكن حتى اذا لم يكن هذا الوعد الالهي موجودا، فمع تجارب الشعب الايراني في العقود الاربعة الماضية، فان هذا التوقيع صحيح ومنطقي.

واشار الى الارتباط الوثيق لنظام بهلوي البائد في ايران مع اميركا، وقال: في بلادنا كان هناك نظام حاكم، كان يعتبره الاميركيين صراحة بانه دركيهم في الخليج الفارسي، لكن بالرغم من جميع هذا الدعم العالمي، تمكن الشعب الايراني بقدرة الايمان وجهاده وتضحياته من اسقاط ذلك النظام، واقامة نظام الجمهورية الاسلامية بدلا منه بحيث لا تطيق القوى الاستكبارية حتى رؤيته.