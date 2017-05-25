تفاخرت الفنانة المصرية” فيفي عبده” بمشوارها الفني وكيف تمكنت من الوصول إلى مشاهير السياسة وحفلاتهم الخاصة وذلك حينما صرحت بأنها رقصت أمام الرئيس الأسبق “محمد حسنى مبارك” و”الملك حسين” وداخل البيت الأبيض أيضًا.

وأكدت “فيفى” فى حوارها مع الإعلامية “سمر يسرى” فى برنامج “أنا وأنا” المذاع عبر فضائية “On E” أنها لا تعتز بالرقص أمام الرؤساء والشخصيات العامة فقط ولكنها ترقص لجميع طبقات المجتمع حتى لو كانوا من الفقراء.

ونفت “فيفى” التهمة الموجهة إليها بالتقرب إلى الرؤساء والملوك وتوطيد علاقتها بهم كباقى الراقصات فى الوسط الفنى.

وعن رقصها فى بداية مشوارها فى الملاهى الليلية والسياحية قالت “فيفى”: “الملاهي الليلة والسياحية اللى رقصت فيها في الماضي كان لها قدرها، وكانت تقاس بالأشخاص الجالسين على كل منضدة”.

وأضافت: “أنا توقفت عن الرقص فى الأماكن الليلية نهائيًا”.