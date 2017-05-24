نشر حساب “شؤون عربية” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” فيديو شرح فيه الاسباب الحقيقية وراء الحملة السعودية والاماراتية الاعلامية ضد دولة قطر.
وعدد الحساب في الفيديو الذي أطلعت عليه “وطن”, “5” نقاط وقفت وراء الهجمة الاعلامية المنظمة التي بدأتها السعودية والامارات ضد قطر جاءت على النحو التالي..
- الاعلان عن بناء قاعدة عسكرية تركية ضمن شراكة عسكرية ربما تزعج السعودية والامارات وتؤدي إلى زيادة نفوذ تركيا في الخليج العربي.
- استضافة قطر لقيادات حماس والاخوان المسلمين وفتح المجال لهم في وسائل اعلامها ذات التأثير الاعلى في العالم العربي والاسلامي.
- رفض قطر مشروع تقسيم اليمن الذي تتبناه دولة الامارات وشنها حملة اعلامية قوية ضد التقسيم كانت أحد أسباب احباط المحاولة التي قام بها عيدروس الزبيدي.
- مخالفة قطر لتوجهات السعودية والامارات فيما يتعلق بالشأن المصري والسيسي ووقوفها إلى الام إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي.
- تزايد النفوذ السياسي والاقتصادي القطري خلال الفترة الماضية ودعمها الصريح للربيع العربي عبر وسائل اعلامها المختلفة وهو ما ترفضه السعودية والامارات.
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