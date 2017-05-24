نشر حساب “شؤون عربية” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” فيديو شرح فيه الاسباب الحقيقية وراء الحملة السعودية والاماراتية الاعلامية ضد دولة قطر.

وعدد الحساب في الفيديو الذي أطلعت عليه “وطن”, “5” نقاط وقفت وراء الهجمة الاعلامية المنظمة التي بدأتها السعودية والامارات ضد قطر جاءت على النحو التالي..